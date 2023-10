Die Europäische Kommission verdreifacht ihre humanitäre Hilfe für Gaza, da der Block zunehmend unter Druck gerät, eine kohärente Politik zur Israel-Gaza-Krise vorzulegen.

Die Exekutive der EU wird ihre humanitäre Hilfe für Gaza von 25 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro erhöhen. Die Ankündigung erfolgte nach einem Telefonat am Samstag zwischen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, einem der führenden internationalen Persönlichkeiten, der als Reaktion auf den Hamas-Angriff Zurückhaltung seitens Israels fordert.

Von der Leyen und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, besuchten am Freitag Israel, um den Opfern des Angriffs der Hamas auf Israel zu gedenken, bei dem mehr als 1.300 Menschen ums Leben kamen. Sie haben jedoch einige Gegenreaktionen erhalten, weil sie es versäumt haben, öffentlich zur Zurückhaltung Israels bei seinem Angriff auf Gaza aufzurufen. Im Gegensatz dazu betonten die EU-Außenminister Anfang der Woche die Notwendigkeit von Zurückhaltung und forderten die Einreise von Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten in den Gazastreifen. Außerdem verurteilten sie den Hamas-Angriff auf Israel.

Der Chef des Europäischen Rates, Charles Michel, hat für Dienstag ein außerordentliches virtuelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen, um eine „klare einheitliche Vorgehensweise festzulegen, die die Komplexität der sich entwickelnden Situation widerspiegelt“.

„Wir stehen in voller Solidarität mit dem israelischen Volk und den Opfern der Terroranschläge“, sagte Michel in einer Erklärung, fügte jedoch hinzu, dass „die sich im Gazastreifen abzeichnenden tragischen Szenen infolge der Belagerung und des Mangels an Grundbedürfnissen damit verbunden sind.“ Die durch massiven Beschuss verursachten Zerstörungen lassen in der internationalen Gemeinschaft die Alarmglocken schrillen.“

Die Ankündigungen folgen auf eine Woche gemischter Botschaften der EU zur Krise im Nahen Osten. Der für die Erweiterung zuständige EU-Kommissar kündigte am Montag an, dass sämtliche Palästinenserhilfen ausgesetzt würden, nur damit die EU später klarstellte, dass die Hilfen tatsächlich nicht gestoppt, sondern auf den Prüfstand gestellt würden.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der als Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik für die EU-Außenpolitik zuständig ist, steht seit Beginn der Krise im Widerspruch zu Aussagen der Europäischen Kommission und nimmt eine kritischere Haltung gegenüber den Aktivitäten der EU ein Israelische Regierung als von der Leyen oder Metsola.

In einem Fall wies ein Sprecher der Europäischen Kommission darauf hin, dass Zivilisten vor bevorstehenden Militäreinsätzen gewarnt und alarmiert werden müssen, damit sie Zeit zum Abmarsch haben. „Das hat Israel getan“, sagte der Sprecher am Freitag und beantwortete Fragen zur Reaktion der EU auf die Krise, nachdem Israel die Evakuierung von über einer Million Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen gefordert hatte.

Doch kurze Zeit später sagte Borrell, dass Warnungen „realistisch sein müssen“. Es sei „sicherlich völlig unrealistisch, dass eine Million Menschen innerhalb von 24 Stunden umziehen können“, sagte er.

Mehrere Staats- und Regierungschefs der EU haben Israel aufgefordert, sicherzustellen, dass es sich bei seiner Reaktion auf den Angriff der Hamas an das Völkerrecht hält. Der belgische Premierminister Alexander de Croo sagte, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen, aber das Völkerrecht respektieren müsse. Der spanische Staatschef Pedro Sanchez sagte am Samstag, dass die Evakuierung der Palästinenser aus Gaza nicht durch das Völkerrecht gebilligt sei, und forderte eine Zwei-Staaten-Lösung für den Konflikt.