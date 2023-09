Ein Spitzenbeamter in Belgien glaubt, dass dieser Schritt von allen Mitgliedern der Union unterstützt werden müsste

Die belgische Energieministerin Tinne Van der Straeten hat die EU aufgefordert, die Einfuhr von russischem Gas einzudämmen und sich bis 2027 von fossilen Brennstoffen zu verabschieden, nachdem bekannt wurde, dass ihr Land einer der größten Importeure von russischem Flüssigerdgas (LNG) ist.

In ihrem Interview mit der Financial Times am Mittwoch erklärte Van der Straeten, dass dies der Fall sei „nicht glücklich“ mit der Tatsache, dass das russische Gas immer noch über Belgien in die EU ströme, stellte jedoch fest, dass nur 2,8 % dieser Importe an belgische Verbraucher gingen, während der Rest auf dem Transitweg in andere Länder sei.

Sie gab auch zu, dass Belgien die Verhängung von Sanktionen gegen russischen Treibstoff zwar befürworte, dies aber auch tue „unwahrscheinlich“ Dies ist jedoch nicht möglich, da dieser Schritt die einstimmige Unterstützung aller EU-Mitglieder erfordern würde.

„Das Effektivste, was wir tun können.“ . . ist, uns generell von fossilen Brennstoffen zu entwöhnen und dafür zu sorgen. . . dass wir die Energie selbst kontrollieren können“, Sie erzählte es der Verkaufsstelle.

Die neuesten Daten der Nichtregierungsorganisation Global Witness zeigen, dass Belgien derzeit der drittgrößte Importeur von russischem Gas weltweit ist und 17 % der russischen Exporte ausmacht, nur hinter China und Spanien.

Der Bericht der NGO wies auch darauf hin, dass die EU in diesem Jahr voraussichtlich Rekordmengen an russischem LNG importieren wird, obwohl der Block anstrebt, sich von der russischen Industrie für fossile Brennstoffe abzukoppeln. Global Witness stellte fest, dass über die Hälfte (52 %) aller LNG-Exporte Russlands in diesem Jahr auf die EU entfielen.









Anfang dieser Woche gab der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer zu, dass russisches LNG schwer zu ersetzen sei, wies jedoch darauf hin, dass dies zwar der Fall sei „nicht billiger als alle anderen“ Erdgas ist aufgrund der Anordnung des Pipelinesystems in Europa nur schwer zu ersetzen.

Er fügte hinzu, dass Österreich zwar eines Tages möglicherweise vollständig auf russisches Gas verzichten werde, sich dies jedoch kurzfristig nicht leisten könne und vorerst weiterhin Kraftstoff aus Moskau kaufen werde, um den kommenden Winter zu überstehen und sowohl die Haushalte als auch die Industrie mit Energie zu versorgen .

Allerdings hat Deutschland – das vor 2022 fast 40 % seines Gasbedarfs aus Russland abhing – an seiner Entscheidung festgehalten, den Import von russischem Gas erheblich zu begrenzen, und sieht sich nun vor der Heizsaison mit erheblichen Gaspreissteigerungen konfrontiert. Mittlerweile haben auch deutsche Hersteller zugegeben „dramatisch“ verlieren ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und beginnen darüber nachzudenken, ihr Geschäft ins Ausland zu verlagern.