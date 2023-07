Angesichts der steigenden Zahl von Migranten und ihrer lebensgefährlichen Reise über das Mittelmeer haben die EU und Tunesien beschlossen, in dieser Frage noch enger zusammenzuarbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Regierungschefs der Niederlande und Italiens sowie Tunesiens Präsident Kais Saied kündigten am Sonntag in Tunis die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung an. Damit kann die EU-Kommission Finanzhilfen von bis zu 900 Millionen Euro für das wirtschaftlich angeschlagene Land in Nordafrika auf den Weg bringen.

Vor gut einem Monat waren EU-Politiker zu Gesprächen in Tunesien, um das Abkommen auszuhandeln. Als Gegenleistung für die finanzielle Hilfe soll Tunesien stärker gegen Menschenschmuggler und illegale Grenzübertritte vorgehen, um die Zahl der Ausreisenden nach Europa zu verringern. Insbesondere die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drängte auf eine Einigung, um die Flüchtlingsboote, die Tunesien vorzeitig verlassen, auf dem Weg nach Süditalien und damit in die Europäische Union zu stoppen.

Von der Leyen spricht von einem „guten Paket“

„Wir haben ein gutes Paket. Jetzt geht es an die Umsetzung“, sagte von der Leyen mit Blick auf die Absichtserklärung. Saied sagte: „Wir sind entschlossen, sie so schnell wie möglich umzusetzen.“ Beim Thema Migration sprach er von einer „unmenschlichen Situation“, die gemeinschaftlich gelöst werden müsse. Die EU-Kommission will gut 100 Millionen Euro für Such- und Rettungseinsätze sowie die Rückführung von Migranten bereitstellen. Das entspricht dem Dreifachen des Betrags, mit dem Brüssel Tunis im vergangenen Jahr durchschnittlich unterstützt hat.

Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa. Vor allem in Italien wird seit Längerem über die Ankunft Tausender Migranten diskutiert. In diesem Jahr sind die Migrationszahlen über die Mittelmeerroute massiv gestiegen. Allein bis Freitag zählte das Innenministerium in Rom mehr als 75.000 Bootsflüchtlinge, die seit Jahresbeginn an Italiens Küsten angekommen waren – im Vorjahreszeitraum waren es rund 31.900.

„Integrierte Bewältigung der Migrationskrise“

„Nach viel diplomatischer Arbeit haben wir ein sehr wichtiges Ziel erreicht“, sagte Meloni. Das Memorandum ermöglicht eine „integrierte Bewältigung der Migrationskrise“. Sie hofft auch auf weitere ähnliche Abkommen mit anderen nordafrikanischen Ländern. Auch für kommenden Sonntag ist in Rom eine Migrationskonferenz geplant, an der Saied und weitere Staats- und Regierungschefs im Mittelmeerraum teilnehmen sollen.

Das MoU ist ein wichtiger Fortschritt in den Verhandlungen. Bevor das Geld nach Tunis fließen kann, muss allerdings auch von anderer Seite eine Einigung erzielt werden: Ein Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) an Tunesien in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar steht aus, weil Präsident Saied keine verbindliche Zusage gemacht hat für die es die geforderten Reformen durchführen will.

Härteres Vorgehen gegen Migranten angekündigt

Saied kündigte im Februar ein härteres Vorgehen gegen Migranten an und warf ihnen vor, Gewalt und Kriminalität ins Land zu bringen. Seitdem nehmen die Feindseligkeiten und rassistischen Übergriffe zu. In der Küstenstadt Sfax kam es zu teilweise tödlichen Zusammenstößen zwischen Migranten und Anwohnern.

Kritiker werfen Saied vor, er konzentriere sich auf den Ausbau seiner Macht und nicht auf Lösungen für die schwere Wirtschaftskrise des Landes. Nachdem die EU seine Machtausweitung kritisiert hatte, war das Verhältnis zuletzt angespannt. Saied schloss auch aus, sein Land zu einer Grenzpolizei für Europa werden zu lassen. Auch die tunesische Regierung sieht die langfristige Ansiedlung von Migranten im Land kritisch. Viele Tunesier befürchten, dass dies das Ergebnis eines EU-Deals sein könnte.

Eines der wichtigsten Wahlversprechen des ultrarechten Meloni war es, die vielen Mittelmeermigranten aus Nordafrika von den süditalienischen Küsten fernzuhalten. Doch die Tatsache, dass in diesem Jahr mehr als 2022 angekommen sind, setzt sie unter Druck. Daher ist es ihr ein großes Anliegen, Tunesien als Verbündeten für die neue europäische Asylpolitik zu gewinnen. Sie schlug immer wieder vor, Tunis zu bezahlen – ähnlich wie es die EU 2016 in einem Abkommen mit der Türkei vereinbart hatte –, um die Ausfahrt der Flüchtlingsboote nach Italien konsequent zu verhindern.