EU und Westbalkan zur Stärkung der Partnerschaft inmitten des Ukraine-Krieges

TIRANA, Albanien (AP) – Die Staats- und Regierungschefs der EU und ihre Amtskollegen aus dem Westbalkan trafen sich am Dienstag zu Gesprächen, die darauf abzielen, ihre Partnerschaft zu stärken, da Russlands Krieg in der Ukraine droht, das geopolitische Gleichgewicht in der Region neu zu gestalten.

Die EU will den eintägigen Gipfel in Albaniens Hauptstadt nutzen, um den Staats- und Regierungschefs aus Albanien, Bosnien, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien zu sagen, dass sie innerhalb des reichen Wirtschaftsblocks eine Zukunft haben, und ihnen konkrete Zeichen statt nur Versprechungen dafür zu geben Sie werden eines Tages beitreten.

Seit Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, hat der Spitzendiplomat der EU, Josep Borrell, wiederholt, dass die Intensivierung des Engagements des Blocks mit den sechs Nationen wichtiger denn je für die Wahrung der Sicherheit Europas ist.

Da sich das Verhältnis Europas zu Russland aufgrund des Krieges weiter verschlechtert, haben die Spannungen auch auf dem Balkan zugenommen, und die EU will weitere Brennpunkte in der Nähe ihrer Grenzen vermeiden.

„Auf dem Westbalkan drohen mehrere Krisen, und die Partner spüren die unmittelbaren schädlichen Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine“, sagte Borrell letzten Monat. „Die Schockwellen dieses Krieges treffen den Westbalkan. Um dem entgegenzuwirken, verstärken wir unser Engagement, da der Westbalkan unsere geostrategische Priorität bleibt – die engste und wichtigste geostrategische Priorität.“

Laut einem Entwurf der auf dem Gipfel zu verabschiedenden Erklärung wird die EU „ihr uneingeschränktes und unmissverständliches Bekenntnis zur EU-Beitrittsperspektive des Westbalkans“ bekräftigen und eine Beschleunigung der Beitrittsgespräche mit den Amtsinhabern fordern.

Im Gegenzug erwartet die EU von ihren Partnern im Westbalkan uneingeschränkte Solidarität und möchte, dass sie sich vollständig an ihre Außenpolitik anpassen.

Dieser spezielle Punkt war problematisch mit Serbien, dessen Präsident Aleksandar Vucic behauptet, er wolle Serbien in die Europäische Union aufnehmen, hat aber Beziehungen zu Russland gepflegt.

Obwohl die serbischen Vertreter für verschiedene UN-Resolutionen gestimmt haben, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilen, weigert sich Vucic, Moskau ausdrücklich zu verurteilen. Sein Land hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges nicht angeschlossen.

Obwohl der Fortschritt der sechs Nationen auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft in letzter Zeit ins Stocken geraten war, gab es in den letzten Monaten einige Fortschritte.

In diesem Sommer hat die EU nach jahrelangen Verzögerungen Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen. Und Bosnien kam seinem Weg zum Beitritt zum mächtigen Wirtschaftsblock einen kleinen Schritt näher, als die Kommission im Oktober den Mitgliedsländern empfahl, ihm trotz anhaltender Kritik an der Staatsführung den Kandidatenstatus zu verleihen.

Das Kosovo hat mit der Unterzeichnung eines Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens nur den ersten Schritt getan. Es sagte, es werde sich noch in diesem Monat um den Kandidatenstatus bewerben.

Unter den konkreten Maßnahmen, die in Tirana verabschiedet werden sollen, wird ein Abkommen mit Telekommunikationsbetreibern angekündigt, das die Datenroaming-Gebühren senken wird. Diskutiert werden auch die negativen Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine auf die Energie- und Ernährungssicherheit. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat bereits finanzielle Unterstützung angekündigt, um den Ländern des Westbalkans bei der Bewältigung von Engpässen und höheren Preisen zu helfen.

Die EU hat zuletzt 2013 ein neues Mitglied – Kroatien, das ebenfalls zum Balkan gehört – aufgenommen. Davor kamen 2007 Bulgarien und Rumänien hinzu. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs im Jahr 2021 hat die EU nun 27 Mitgliedsstaaten.

Samuel Petrequin und Llazar Semini, The Associated Press