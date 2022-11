EU und Partner einigen sich auf eine Erhöhung von 1 Milliarde Euro für ukrainische Getreideexporte – POLITICO

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte am Freitag eine Erhöhung um 1 Milliarde Euro für sichere Routen zum Export der riesigen landwirtschaftlichen Ernte aus der Ukraine an.

„Wo Russland Zerstörung säte, hat Europa wieder Hoffnung geschöpft“, sagte von der Leyen sagtein der eine dringende Finanzhilfe der Kommission in Höhe von 250 Millionen Euro angekündigt wurde, um den Verkehrsfluss an Grenzübergängen über sogenannte „Solidaritätsspuren“ zu verbessern, heißt es in der Erklärung.

Diese Schienen- und Straßenrouten waren der Schlüssel, um Russlands Plan entgegenzuwirken, den Zugang der Ukraine zu den Schwarzmeerhäfen zu blockieren, die normalerweise etwa 90 Prozent der Lebensmittelexporte abwickeln.

Die Notwendigkeit der Ukraine, wichtiges Geld zu verdienen, und die Gefahr einer Nahrungsmittelkrise in Gebieten wie dem Nahen Osten und Afrika haben die EU gezwungen, seit Mai einen Plan zur Erhöhung der Kapazität auf solchen Strecken vorzulegen. Es konzentrierte sich zunächst auf die Beschaffung von Fahrzeugen aus dem Privatsektor, den Bau zusätzlicher Getreidelager innerhalb der EU und forderte Länder wie Polen und Rumänien, die an die Ukraine grenzen, auf, sich zu entspannen Grenzkontrollen.

Aber eine längerfristige Finanzierung wird nun Reparaturen und den Ausbau der Straßen- und Schienengüterverkehrsinfrastruktur in der Ukraine unterstützen.

Zusätzliche Unterstützung durch die Entwicklungsbanken erhöht die am Freitag angekündigte Gesamtsumme auf rund 1 Milliarde Euro, einschließlich Beiträgen der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Weltbankgruppe.