Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei dinsdag “zeer bezorgd” te zijn over de plannen van Amsterdam om een ​​”erotisch centrum” te openen in de buurt van het hoofdkantoor.

Het centrum zal ongeveer 100 “werkplekken” voor sekswerkers omvatten, evenals bars en uitgaansgelegenheden.

Het bureau is onder meer belast met het beoordelen van goedkeuringen voor vaccins en nieuwe medicijnen.

Waarom gebeurt dit?

De hoofdstad van Nederland overweegt al jaren om bordelen uit de historische rosse buurt te verhuizen om de gevolgen van het massatoerisme voor de bewoners te beteugelen. Prostitutie is sinds 2000 legaal in het land.

Het EMA-gebouw ligt in de buurt van een aantal grote hotels en het financiële district van de stad.

Eveneens in februari kondigde het stadsbestuur van Amsterdam een ​​plan aan om het roken van cannabis in de rosse buurt te verbieden om het massatoerisme aan te pakken.

Wat zei de EMA over het plan?

In februari maakte Amsterdam drie mogelijke locaties voor de shift bekend, waaronder twee in de buurt van het nieuwe EMA-gebouw.

In het najaar moet er een besluit worden genomen.

Het bureau zei ‘zeer bezorgd’ te zijn over het plan om het centrum te verplaatsen.

“De wijziging van de locatie van de Wallen is ingegeven door zorgen over overlast, drugshandel, dronkenschap en wanordelijk gedrag”, aldus de EMA.

“Het plaatsen van het Erotisch Centrum in de nabijheid van het EMA-gebouw zal waarschijnlijk dezelfde negatieve gevolgen hebben voor het aangrenzende gebied”, zei het, eraan toevoegend dat het bezorgd was over de veiligheid van personeel en bezoekers.

Het EMA verhuisde in 2019 zijn hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het bureau merkte op dat het een overeenkomst had met de Nederlandse regering om “veiligheid en rust” op zijn kantoren te garanderen. Het zei dat het samen met de Europese Commissie “op het hoogst passende politieke en diplomatieke niveau” tegen het plan zou vechten.

