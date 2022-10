Nicolas Sarkozy sagt, die Politik des Blocks sei getrieben von „Fehlkalkulation, Begeisterung, Wut, oberflächlichen Reaktionen“.

Es ist höchste Zeit, dass die EU ihre emotional getriebene Politik gegenüber der Ukraine aufgibt und beginnt, über Frieden zu sprechen, hat der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy vorgeschlagen.

In einem Interview mit Le Journal du Dimanche am Samstag kritisierte Sarkozy Brüssel für seine Beteiligung am Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der weitreichende Sanktionen gegen Moskau, Waffenlieferungen an Kiew und Forderungen nach einer militärischen Lösung der Krise umfasste.

„Die Europäische Kommission ist in erster Linie eine Verwaltungsbehörde. Außerdem habe ich immer noch nicht verstanden, unter welchem ​​Artikel der europäischen Verträge [the body’s president Ursula] von der Leyen begründet ihre Kompetenz im Bereich Rüstungskauf und Außenpolitik“, er sagte.

„Das einzige, was die Europäer jetzt hören, ist, dass immer mehr Milliarden Euro für den Kauf von Waffen ausgegeben werden. Mehr Waffen, mehr Tote, mehr Krieg.“ fügte der 67-jährige Politiker hinzu.









Die Politik der EU bezüglich des Ukraine-Konflikts wird getrieben von „Fehlkalkulation, Begeisterung, Wut, oberflächliche Reaktionen“ und deswegen „Wir tanzen am Rande eines Vulkans“ sagte Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident von Frankreich war.

Der Block hat zu Recht Russland verurteilt und sich mit der Ukraine solidarisiert, aber er muss auch üben „Gelassenheit“ und daran arbeiten, die Eskalation des Konflikts zu verhindern, fügte er hinzu. „Es ist höchste Zeit, dass ernsthafte Initiativen ergriffen werden, um über die Zukunft und den Frieden zu sprechen.“

Sarkozy kritisierte auch den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj für die Unterzeichnung eines Dekrets Anfang dieses Monats, das es ihm offiziell „unmöglich“ machte, Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu führen.

Eine solche Haltung betrug „Forderung eines Regimewechsels in Moskau“ betonte der altgediente Politiker. „Ich halte das für einen gefährlichen Sprung ins Ungewisse, obwohl es verständlich ist, dass es für den ukrainischen Präsidenten schwierig ist, mit Putin zu sprechen.“ er sagte.

Moskau, das Kiew in den letzten Monaten wiederholt an den Verhandlungstisch eingeladen hat, wirft der ukrainischen Seite vor, jegliches Potenzial für eine friedliche Beilegung der Krise zu untergraben. Sie hat auch wiederholt die Waffenlieferungen der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und einiger anderer Länder an die Regierung von Selenskyj verurteilt und argumentiert, dass sie den Ausgang des Konflikts nicht ändern, aber die Kämpfe verlängern und das Risiko einer direkten Konfrontation erhöhen würden zwischen Russland und der NATO.

Selenskyj stellte zuvor die einzigen Bedingungen dar, unter denen Verhandlungen mit Russland möglich wären: „Sie können unser Territorium an uns zurückgeben, wenn sie Verhandlungen wollen. Sie müssen sich von unserem Territorium zurückziehen und uns unser Land innerhalb der international anerkannten Grenzen von 1991 überlassen. Und dann werden wir sagen, in welcher Form und mit wem wir zu Gesprächen bereit sind.“