EU sucht Mittel zur Bestrafung von Sanktionsbrechern gegen Russland

„Derzeit haben die Mitgliedstaaten unterschiedliche Definitionen dessen, was einen Verstoß gegen restriktive Maßnahmen darstellt und welche Strafen im Falle eines Verstoßes verhängt werden sollten“, heißt es in der Erklärung, die von der derzeitigen tschechischen Präsidentschaft des Blocks herausgegeben wurde.

Dies würde es einfacher machen, Einzelpersonen und Organisationen aus Ländern außerhalb der EU in Sanktionslisten aufzunehmen, die eingerichtet wurden, um bestehende Handlungen wie die russische Invasion in der Ukraine zu ahnden.

Die Europäische Union hat sich am Montag die rechtliche Befugnis erteilt, gegen jeden vorzugehen, der Russland hilft, seine Sanktionen zu umgehen, sagte die EU-Ratspräsidentschaft am Montag.

