Zweden, de huidige houders van het roterende EU-voorzitterschap, heeft vrijdag een voor volgende week geplande stemming onder EU-regeringsleiders uitgesteld over de plannen van het blok om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035 stop te zetten.

De reden voor de plotselinge vertraging van de overgang naar elektrische auto’s bleek aarzeling te zijn binnen de Duitse coalitieregering. Een partij in de regering, de neoliberale Vrije Democraten (FDP), pleit voor een vrijstelling voor benzine- en dieselauto’s die op synthetische brandstoffen of ‘e-fuel’ rijden.

“Ik heb besloten om het besluit over de emissiedoelstelling van auto’s voor 2035 uit te stellen van (dinsdag 7 maart) tot een latere Raadsvergadering”, zegt Daniel Holmberg, de woordvoerder van het huidige Zweedse voorzitterschap van de COREPER-groep die de weg bereidt voor stemmingen in de Europese Raad onder diplomaten, zei op Twitter. “Het Coreper zal te gelegener tijd op deze kwestie terugkomen.”

Waarom wordt de stemming uitgesteld?

De deal leek eind vorig jaar veilig te zijn, toen de verschillende takken van de EU – de Commissie, de Raad en het Europees Parlement – ​​het eens werden over een wet waarvan ze overtuigd waren dat die kon worden aangenomen.

Sindsdien heeft het Europees Parlement voor de plannen gestemd, en de volgende stap op de weg zou een goedkeuring met gekwalificeerde meerderheid van de heersende regeringen in de Europese Raad van de EU zijn geweest. Dat zou de plannen op EU-niveau hebben geformaliseerd.

Een gekwalificeerde meerderheid bij een stemming in de Europese Raad vereist zowel de steun van ten minste 15 van de 27 lidstaten als van regeringen die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Van andere Europese landen, zoals Italië, Polen en Bulgarije, was bekend dat ze tegen het voorstel waren, en als Duitsland aan deze lijst zou worden toegevoegd – zelfs als het zich had onthouden bij de geplande stemming voor dinsdag – kon de steunhindernis van 65% niet worden weggenomen.

Waarom is de Duitse stemming nu niet zeker?

De kleinste partij in de Duitse coalitieregering, de Vrije Democraten, heeft de afgelopen weken opgeroepen tot wijzigingen in het voorstel.

De pro-businesspartij hoopt op een vrijstelling voor nieuwe auto’s die synthetische brandstoffen of “e-fuels” gebruiken, die worden gemaakt met behulp van afgevangen koolmonoxide of -dioxide samen met waterstof verkregen uit duurzame elektriciteitsbronnen zoals wind-, zonne- of kernenergie.

De brandstoffen worden dan als koolstofneutraal beschouwd, omdat bij het maken ervan andere koolstofemissies worden verbruikt die anders in de atmosfeer zouden zijn terechtgekomen.

De FDP zegt dat de EU eerst moet uitleggen hoe zij van plan is vrijstellingen aan te bieden voor auto’s die op synthetische brandstof rijden Afbeelding: Volker Herold/Funke Foto Services/IMAGO

De FDP stelt dat dit een manier zou zijn om de productie van verbrandingsmotoren in beperkte mate voort te zetten met aanzienlijk minder impact op het milieu dan wanneer ze gewone benzine of diesel zouden gebruiken. Een compromis dat afgelopen zomer werd bereikt om de FDP gunstig te stemmen, omvatte een beloofd aanvullend voorstel over hoe auto’s en bestelwagens die op nominaal klimaatneutrale brandstoffen rijden, na 2035 nog steeds in de EU kunnen worden geregistreerd.

De EU was niet duidelijk wanneer dit voorstel zou verschijnen, maar nu betoogt de Duitse minister van Transport, Volker Wissing, dat er overeenstemming moet worden bereikt voordat het bredere plan wordt goedgekeurd.

“Duitsland heeft het recht om te verwachten dat een dergelijk voorstel wordt ingediend wanneer een dergelijk voorstel wordt beloofd”, zei Wissing vrijdag vroeg.

Ondertussen pleiten coalitiepartners de Groenen ervoor dat Duitsland zich moet houden aan de deal waar het eind vorig jaar voorlopig mee instemde.

Als de regering geen interne consensus had bereikt, zou ze zich bij de stemming van dinsdag hebben moeten onthouden.

Volgens berichten in de Duitse media van kort voor het uitstel had Berlijn gehoopt dat de stemming door zou gaan, met plannen voor intensieve discussies tijdens een kabinetsvergadering dit weekend die alle grote spelers van de drie regerende partijen bij elkaar zou hebben gebracht.

msh/nm (AFP, dpa, Reuters)

