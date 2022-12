EU stationiert Grenzbeamte auf fremdem Boden — RT Deutsch

Die Einsätze werden Teil der Strategie des Blocks sein, gegen die illegale Migration durch den Westbalkan vorzugehen

Die Europäische Kommission enthüllte am Montag einen Plan, um gegen die irreguläre Migration durch den Westbalkan vorzugehen, indem sie Grenzbeamte in Länder der Region entsendet und ihre Regierungen ermutigt, Freireiseabkommen mit Herkunftsländern zu beenden.

Die Maßnahmen sollen einem Anstieg der Migration in die EU durch Südosteuropa entgegenwirken. Nach Angaben der Grenzagentur Frontex gab es zwischen Januar und November 2022 fast 130.000 versuchte irreguläre Grenzübertritte entlang der Westbalkanrouten, dreimal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Wir brauchen eine starke EU-Präsenz vor Ort, um das Potenzial und das neue Mandat von Frontex maximal auszuschöpfen.“ Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margaritis Schinas, die für die Migrationspolitik zuständig ist, sagte Journalisten.

Die EU hat bereits Statusabkommen mit Albanien, Montenegro, Serbien und Nordmazedonien, die es Frontex-Agenten ermöglichen, an gemeinsamen Operationen mit relevanten Agenturen in der Region teilzunehmen, sagte die Kommission. Eine ähnliche Vereinbarung mit Bosnien und Herzegowina steht noch aus.









Der Block versucht, die Balkanstaaten als Mitglieder aufzunehmen, erwartet jedoch, dass die Kandidaten zunächst bestimmte Richtlinien und Vorschriften ändern, um die EU-Anforderungen zu erfüllen.

Die Financial Times stellte fest, dass dies der erste Fall war, in dem Frontex-Beamte außerhalb eines EU-Rechtsbereichs stationiert wurden. Die Verkaufsstelle zitierte einen namentlich nicht genannten EU-Beamten mit der Aussage, dass der Einsatz von Frontex-Personal außerhalb des Blocks sei „ein total massiver Schritt.“

Die Agentur hat rund 500 Agenten, die entlang der Grenzen stationiert sind, die die Mitgliedstaaten mit den Westbalkanstaaten teilen. Die Deals, die es ermöglichen würden, sie in Nicht-EU-Ländern zu platzieren, würden laut EUobserver rund 40 Millionen Euro (42 Millionen US-Dollar) an Ausrüstung für die Gastländer beinhalten.

Der Block drängt auch die Regierungen des Westbalkans, ihre Visapolitik zu ändern, und fordert sie auf „eine Frage der Priorität.“

„Es ist undenkbar, es ist nicht akzeptabel, dass die Länder des westlichen Balkans visumfreie Vereinbarungen mit Drittländern haben, die dann die Schlupflöcher ausnutzen, um illegalen Zugang zur Europäischen Union zu erhalten“, erklärte Schinas.

Im Oktober kündigte Serbien an, dass es auf Druck aus Brüssel die visumfreien Reisevereinbarungen mit Tunesien und Burundi aussetzen werde. Ylva Johansson, die EU-Kommissarin für Inneres, sagte am Montag, dass alle Nationen in der Region immer noch haben „Erhebliche Lücken“ bis hin zur Angleichung ihrer Visapolitik an die der EU.

Weitere Teile des Aktionsplans umfassen die Stärkung der Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Schleuser, die Stärkung der Asylaufnahmekapazitäten und der Bearbeitung von Anträgen durch die Westbalkanstaaten sowie den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit der EU bei der Rückübernahme von Migranten.