Die Abgeordneten hatten die Lieferung der ursprünglich in Libyen beschlagnahmten Panzerfahrzeuge an die Ukraine gefordert

Ghana hat 105 militarisierte Fahrzeuge erhalten, die auf dem Weg nach Libyen von der Europäischen Union abgefangen wurden. Die Panzerwagen seien den ghanaischen Streitkräften (GAF) am Samstag in der Hauptstadt Accra vom Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, übergeben worden, teilte das westafrikanische Land in einer Erklärung mit.

Die Spende erfolgte zur Unterstützung Ghanas „interne und externe Bemühungen” zur Wahrung von Frieden und Stabilität sowie die laufenden Projekte der EU im Grenzmanagement und der Terrorismusprävention in der „Sahelregionen der Golf-von-Guinea-Länder“, erklärte die GAF.

„Bei den 105 gespendeten militarisierten Fahrzeugen handelte es sich um Land Cruisers Pickups, GMC Sierra, Toyota Land Cruisers, Toyota Single Cabins, Chevrolet Silverado und Sierra Pickups“, fügte es hinzu.

Borrell drückte sein Vertrauen in den Nutzen der Spende für Ghana und die westafrikanische Region aus und fügte hinzu: „Zukünftig werden auch weitere Geräte geliefert: Luftüberwachung, Systeme zur elektronischen Kriegsführung und Flussschiffe.“

Die EU-Militärmission IRINI beschlagnahmte im Oktober letzten Jahres die gepanzerten Fahrzeuge eines Schiffes vor der Küste Libyens wegen angeblicher Verletzung des UN-Waffenembargos gegen das nordafrikanische Land.

Eine Lieferung von 41 in den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellten gepanzerten BATT UMG-Fahrzeugen wurde beschlagnahmt, ebenso wie eine weitere Charge von mehr als 100 Toyota-Geländefahrzeugen, die so umgebaut wurden, dass sie über ein montiertes Geschütz und einige Panzerungen verfügten.

In mehreren Berichten der letzten Woche wurde behauptet, dass eine Gruppe von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MdEP) wollte, dass die EU die Ukraine mit den abgefangenen Waffen beliefert. Der Vorschlag wurde Berichten zufolge vom niederländischen Europaabgeordneten Bart Groothuis eingebracht, wobei die Französin Nathalie Loiseau, die Vorsitzende des Verteidigungsunterausschusses des Europaabgeordneten, und der Belgier Guy Verhofstadt ihn unterstützten.









Groothuis wird mit den Worten zitiert, es gebe keinen Grund, warum die EU nicht dem Beispiel der USA folgen könne, die angekündigt hatten, im Dezember 1,1 Millionen Schuss beschlagnahmte Munition auszuliefern. Iran soll die vom Zentralkommando der US-Marinestreitkräfte beschlagnahmte Lieferung in den Jemen geschickt haben.

Washington und seine Verbündeten haben geschworen, die Ukraine weiterhin gegen Russland zu unterstützen, bis Moskau im anhaltenden bewaffneten Konflikt besiegt ist. Dieses Engagement stieß jedoch auf Herausforderungen, unter anderem hatten westliche Geber Schwierigkeiten, die Militärproduktion zu steigern, um den Bedarf Kiews an physischen Waffen zu decken.

Die EU hatte beispielsweise zugesagt, bis zum nächsten Frühjahr eine Million Artilleriegeschosse nach Kiew zu schicken, doch Bloomberg berichtete letzte Woche, dass nur etwa 30 % der versprochenen Menge geliefert worden seien.