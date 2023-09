Die Maßnahme folgt einem UN-Bericht über den Diebstahl humanitärer Hilfe, die zur Ernährung unsicherer Bevölkerungsgruppen in dem afrikanischen Land bestimmt war

Die Europäische Union hat die Finanzierung des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen in Somalia vorübergehend eingestellt, berichtete Reuters am Dienstag unter Berufung auf zwei hochrangige EU-Beamte.

Der Schritt erfolgt, nachdem eine UN-Untersuchung Berichten zufolge einen zunehmenden Trend zum Diebstahl und Missbrauch von Hilfsgütern zur Abwendung einer Hungersnot am Horn von Afrika festgestellt hat. Das WFP hatte Anfang des Jahres vorhergesagt, dass 6,6 Millionen Menschen mit Hungersnot in Krisensituationen zu kämpfen hätten.

Ein anonymer hochrangiger EU-Beamter, der mit Reuters sprach, behauptete, die UN-Untersuchung habe ergeben, dass Landbesitzer, lokale Regierungen, Sicherheitspersonal und humanitäre Helfer alle an der Veruntreuung von Nahrungsmittelhilfe beteiligt seien, die für die Bevölkerung bestimmt sei, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sei.

Die Hilfe werde wiederhergestellt, sobald das WFP bestimmte Anforderungen erfüllt, einschließlich der Überprüfung lokaler Partner in Somalia, so die Quelle.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Europäische Kommission im vergangenen Jahr mehr als 7 Millionen US-Dollar für die humanitären Bemühungen der Organisation in Somalia bereitgestellt. Während einzelne Mitgliedstaaten der Union angeblich deutlich mehr Geld auf bilateraler Basis bereitgestellt haben, ist unklar, ob einer von ihnen diesem Beispiel folgen und die Hilfe vorübergehend aussetzen wird.

Balazs Ujvari, ein Sprecher der Europäischen Kommission, der die Aussetzung der Hilfe laut Reuters weder bestritt noch bestätigte, sagte, die Union habe von ihren UN-Partnern keine Informationen über finanzielle Auswirkungen auf EU-finanzierte Projekte erhalten.

„Dennoch werden wir die Situation weiterhin beobachten und an unserem Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Betrug, Korruption oder Fehlverhalten festhalten“, zitierte Reuters Ujvari.

Am Dienstag veröffentlichte die Nachrichtenagentur Devex den Inhalt eines vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Auftrag gegebenen Juli-Berichts, in dem Binnenvertriebene in Somalia behaupteten, bestimmte Behörden hätten sie gezwungen, bis zur Hälfte der erhaltenen Bargeldhilfe zu zahlen.

Die lokalen Behörden, darunter auch die Polizei, haben ein Steuersystem für Empfänger von US-finanzierter Hilfe eingeführt, mit der Androhung von Verhaftung, körperlicher Gewalt oder dem Vorenthalten lebensrettender Hilfe für diejenigen, die sich weigern, dieser nachzukommen, so die „höchst Vertraulich” UN-Bericht.

Das WFP und die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) stoppten im Mai Lebensmittellieferungen in die vom Krieg zerrüttete Region Tigray in Äthiopien mit der Begründung, dass die Lieferungen umgeleitet würden.









Laut einem hochrangigen EU-Beamten, den Reuters am Montag interviewte, stellt die Europäische Kommission Somalia und Äthiopien über das WFP 10 Millionen Euro (10,69 Millionen US-Dollar) zur Verfügung.

USAID-Sprecherin Jessica Jennings sagte, die USA arbeiteten mit Partnern zusammen, um das Ausmaß der Umleitung in Mogadischu zu bewerten und zu verstehen.

„(Wir) ergreifen bereits Maßnahmen, um die Begünstigten zu schützen und sicherzustellen, dass Steuergelder wie beabsichtigt zum Wohl schutzbedürftiger Personen in Somalia verwendet werden„, zitierte Devex Jennings.