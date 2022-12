EU schließt Handel mit Chile – zur Freude der Autohersteller – POLITICO

Chile und die EU haben am Freitag in Brüssel eine Überarbeitung ihres Handelsabkommens besiegelt, die Europa möglicherweise einen besseren Zugang zu Chiles riesigen Lithium- und Kupferressourcen verschafft.

Das aktualisierte Abkommen – das sowohl Handels- als auch politische Upgrades umfasst – verschafft der EU einen wichtigen Zugang zu den weltweit größten Lithiumreserven in den chilenischen Atacama-Salzebenen. Lithium ist für die Herstellung von Autobatterien unerlässlich, darüber freut sich die europäische Autoindustrie.

„Das sind positive Nachrichten, da sie die Handelsagenda der EU neu beleben. Sie ist auch für unsere Branche von besonderer Bedeutung, da sie den Zugang zu den für die E-Mobilität dringend benötigten Rohstoffen verbessert“, so der Verband der europäischen Automobilhersteller.

Chiles neue Regierung unter der Führung des linken Präsidenten Gabriel Boric hat mehr „politischen Spielraum“ gewonnen, um ihre eigene Rohstoffindustrie zu entwickeln, erklärte ein EU-Beamter. Jetzt ermöglicht das Abkommen Chile, sein Lithium oder Kupfer zu niedrigeren Preisen an EU-Unternehmen zu verkaufen, die chilenische Verarbeitung nutzen.

Zufälligerweise sind die EU-Verhandlungsführer heute auch bereit, sich auf die weltweit strengsten Standards für nachhaltige Batterien zu einigen. Brüssel bereitet auch ein Gesetz über kritische Rohstoffe vor.

Für EU-Handelschef Valdis Dombrovskis ist der Abschluss eines weiteren Handelsabkommens ein Sieg. Brüssel hat Verhandlungen mit potenziellen Handelspartnern auf der ganzen Welt angeheizt, um sich von Russland und in geringerem Maße von China weg zu diversifizieren – umso mehr seit Russlands Invasion in der Ukraine.

„Die heutige Vereinbarung ist ein echter Fortschritt in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen“, sagte Dombrovskis. „Es spiegelt auch unser gemeinsames strategisches Interesse in Bezug auf die Zusammenarbeit in Bereichen wie saubere Energie und Rohstoffe wider, die für unsere zukünftige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sein werden.“

Brüssel strebt engere Beziehungen zu Lateinamerika an und hofft, seine Abkommen mit Mexiko und dem Mercosur-Block noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2024 abzuschließen.

Auf Nachhaltigkeit (noch) keine Zähne

Aber der Pakt erlaubt es der EU oder Chile nicht, Sanktionen zu verhängen, wenn eine der Parteien gegen seine Nachhaltigkeitsbestimmungen verstößt, im Gegensatz zu Brüssels jüngstem Handelsabkommen mit Neuseeland. Das liegt daran, dass das Abkommen „technisch abgeschlossen“ wurde, bevor die EU ihre höheren grünen Ambitionen für Handelsabkommen im Juni enthüllte, sagte der EU-Beamte in einem Hintergrundbriefing.

„Jede Verhandlung ist anders“, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass beide Seiten versprechen, innerhalb eines Jahres zusätzliche Verhandlungen abzuschließen, „sobald das Abkommen in Kraft tritt“. Diese Verpflichtung sei in einer Erklärung dargelegt, die Brüssel und Santiago nächste Woche zusammen mit der vollständig überarbeiteten Vereinbarung veröffentlichen würden, fügten sie hinzu.

„Ich würde erwarten, dass dieses spezielle Gespräch mit Chile sehr gleichgesinnt und fortschrittlich sein wird“, sagte der EU-Beamte.

Das heute erneuerte Abkommen enthält jedoch einige Neuerungen wie ein Kapitel zur Gleichstellung der Geschlechter – eine Premiere in den Abkommen der EU.

„Dieses Kapitel könnte als neuer Maßstab dafür dienen, den Handel inklusiver zu gestalten, mit besonderem Schwerpunkt auf der Rolle der Frau in der Weltwirtschaft“, sagte die europäische Gesetzgeberin Samira Rafaela von der liberalen Renew-Gruppe, die das EU-Chile-Abkommen anführt.

Chile und die EU einigten sich darauf, den Pakt aufzuteilen, um den Ratifizierungsprozess zu beschleunigen, bestätigte ein EU-Beamter, was bedeutet, dass die Handelsabteilung nur an den Rat der EU und das Europäische Parlament gehen wird, während die Politik- und Investitionsabteilung dies tun muss von den nationalen – und manchmal regionalen – Parlamenten des Blocks ratifiziert werden.

Joshua Posaner trug zur Berichterstattung bei.