EU schlägt Kosovo und Serbien wegen Autokennzeichen-Streit, während die Angst vor Gewalt wächst – POLITICO

Europas Außenminister Josep Borrell kritisierte die Staats- und Regierungschefs des Kosovo und Serbiens – aber insbesondere des Kosovo – dafür, dass sie einen Streit um Autokennzeichen nicht entschärft haben, der Gefahr läuft, sich in einen erneuten gewalttätigen Konflikt zu verwandeln.

Borrell war Gastgeber von Notfallgesprächen in Brüssel am Montag zwischen dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem kosovarischen Premierminister Albin Kurti in einem erfolglosen Versuch, in letzter Minute eine Einigung zu erzielen.

„Beide tragen die volle Verantwortung für das Scheitern der Gespräche heute und für jede Eskalation und Gewalt, die in den folgenden Tagen vor Ort auftreten könnte. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, den Präsident Vučić heute akzeptiert hat, während Premierminister Kurti dies nicht tat“, sagte Borrell und fügte hinzu, er erwarte, dass das Kosovo „unverzüglich weitere Phasen im Zusammenhang mit der Neuzulassung von Fahrzeugen im Nordkosovo aussetzt“, während er Serbien aufforderte, dies auszusetzen Ausgabe neuer Nummernschilder mit den Konfessionen der kosovarischen Städte.

„Ich weiß, das sendet ein sehr negatives politisches Signal“, sagte Borrell unverblümt, nachdem er das Kosovo besonders kritisiert hatte wegen „des Verhaltens der verschiedenen Parteien und der mangelnden Achtung ihrer internationalen rechtlichen Verpflichtungen“.

Der Präsident des Kosovo, Vjosa Osmani, wies die Anschuldigungen auf Facebook zurück und sagte: „Was wir heute von Herrn Borrell gesehen haben, war ein offen entlarvter Unilateralismus, eine Anpassung an den Aggressor und die Darstellung einer völlig verzerrten Realität.“

Die Frage der Nummernschilder ist seit einiger Zeit ein Streitpunkt, da lokale Serben im Kosovo es vorziehen, von Belgrad ausgestellte Nummernschilder zu verwenden, die im Kosovo illegal sind. Der Streit löste im Laufe des Sommers wiederholte Schübe aus.

Die Spannungen gehen auf einen Krieg Ende der 1990er Jahre zurück, nach dem das Kosovo 2008 seine Unabhängigkeit erklärte. Serbien erkennt die Souveränität seiner ehemaligen Provinz nicht an. Pristina und Belgrad versuchen seit 2011, im Rahmen eines EU-geführten Dialogs über technische Fragen zu verhandeln.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte Am Montag zeigte er sich „enttäuscht, dass es nicht möglich war, den Kennzeichenstreit zu lösen“ und forderte „pragmatische Lösungen“, um eine Eskalation zu vermeiden, und warnte davor, dass die NATO-Kosovo-Streitkräfte „wachsam bleiben“.

Unterdessen sagte der US-Botschafter im Kosovo Jeffrey M. Hovenier in a Aussage dass Washington „besorgt“ über das Scheitern einer Einigung sei, und fügte hinzu, dass er die Regierung des Kosovo aufforderte, „die Verhängung von Geldbußen um 48 Stunden zu verschieben, damit die EU und die Vereinigten Staaten die Parteien weiter an der Suche nach einer Lösung beteiligen können“.

Kurti getwittert dass er dem Antrag zugestimmt habe, und fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, in den nächsten zwei Tagen mit den USA und der EU zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden.“