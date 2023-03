Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

De Europese Commissie herschrijft haar regels voor reiskosten van personeel nadat POLITICO heeft onthuld dat een topfunctionaris gratis vluchten met Qatar Airways accepteerde terwijl zijn team onderhandelde over een grote luchtvaartovereenkomst met de Golfstaat.

POLITICO meldde maandag dat de directeur-generaal van de transportafdeling van de Commissie, Henrik Hololei, tussen 2015 en 2021 negen keer gratis met Qatar Airways heeft gereisd. Qatar, eigenaar van de luchtvaartmaatschappij.

Twee van deze vluchten werden zelfs rechtstreeks door de Qatarese staat betaald, waardoor de leden van het Europees Parlement zich zorgen maakten over een mogelijk belangenconflict. Anderen werden gefinancierd door lobbygroepen en organisatoren van conferenties.

Een woordvoerder van de Commissie zei dat het zijn eigen regels zal aanscherpen in het licht van de onthullingen. Hoewel de instelling de reisrichtlijnen voor haar personeel heeft herzien – met name om de CO2-uitstoot te verminderen – “gedurende een tijdje”, heeft het rapport van POLITICO over Hololei-vluchten “een stimulans gegeven om ook andere aspecten van de gids te herzien waar verdere verduidelijking nodig zou kunnen zijn”, de aldus een woordvoerder.

“De Europese Commissie is bezig met het aanscherpen van de regels met betrekking tot gastvrijheid aangeboden door een externe evenementenorganisator om de kosten van de dienstreis van zijn personeelsleden te dekken”, aldus de woordvoerder. “Het accepteren van dergelijke gastvrijheid zal beperkt blijven tot belangrijke internationale verplichtingen, zoals de VN, de G7 en de G20, en tot gastvrijheid aangeboden door de autoriteiten van de lidstaten in het kader van officiële bezoeken binnen de EU.”

Henrik Hololei, de directeur-generaal van de transportafdeling van de Commissie, vloog tussen 2015 en 2021 negen keer gratis met Qatar Airways, volgens gegevens verkregen door POLITICO | Rodrigo Antunes/EFE via EPA

Als deze regels destijds van kracht waren geweest, zou de meest controversiële van Hololei’s gratis Qatar Airways-vluchten niet zijn toegestaan. Hololei weigerde commentaar te geven.

Toen POLITICO de Commissie aanvankelijk benaderde voor commentaar op de gratis vluchten van Hololei, hield een woordvoerder vol dat zijn reizen allemaal binnen de regels vielen, maar hij gaf geen details over het proces waarmee mogelijke belangenverstrengeling was opgelost.

De afgelopen dagen kwamen er steeds meer oproepen voor een onderzoek.

Daniel Freund, een Duits EP-lid, had betoogd dat de zaak moest worden overgedragen aan het Europees Openbaar Ministerie, of de fraudewaakhond van het blok, OLAF.

“Ik begrijp niet waarom iemand in de Commissie gratis vluchten accepteert die worden betaald door lobbyorganisaties. Ik zie gewoon niet in hoe dat in overeenstemming is met de regels”, zei hij in een gesprek met POLITICO.

Een woordvoerder van de Commissie had eerder gezegd dat alle vluchten van Hololei “geautoriseerd en uitgevoerd waren in overeenstemming met de toepasselijke regels”, en dat mogelijke belangenconflicten “zorgvuldig overwogen en uitgesloten” waren, een reactie die Freund “belachelijk” noemde.

Zijn collega in de Groenen, het Ierse EP-lid Ciarán Cuffe, die ook in de vervoerscommissie van het Europees Parlement zit, zei dat de onthullingen in het artikel van POLITICO – verkregen door een verzoek om vrijheid van informatie aan de Commissie – aanleiding gaven tot “echte zorgen”.

“Ik zal bij de Europese Commissie alle details inwinnen over gratis vluchten of andere voordelen die worden gegeven aan personeel dat werkt aan luchtvaartdeals”, aldus Cuffe schreef op sociale mediaeraan toevoegend dat het “cruciaal was dat er geen belangenconflicten ontstaan.”