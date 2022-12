EU-Sanktionen gegen russisches Öl treten am Montag in Kraft. Folgendes erwartet Sie.

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Öllieferungen treten am Montag in Kraft.

Aber EU-Beamte verhandeln immer noch genau, wo eine Preisobergrenze für russisches Öl festgelegt werden soll.

Die USA haben erklärt, dass Schiffe, die vor dem 5. Dezember mit russischem Öl beladen und vor dem 19. Januar am Bestimmungsort entladen werden, nicht der Preisobergrenze unterliegen.

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen russisches Öl treten am Montag in Kraft, und die Energiemärkte steuern in den kommenden Monaten auf unbekannte Gewässer zu.

Unterdessen verhandeln EU-Beamte immer noch genau, wo eine Preisobergrenze für russisches Öl festgelegt werden soll, und die OPEC+ wird sich am Sonntag treffen, um die Rohölproduktion zu besprechen, was die unmittelbare Zukunft noch unsicherer macht.

Was beinhalten Sanktionen?

Ab Montag werden die Seeimporte von russischem Öl in die EU verboten, ebenso wie europäische Versicherungs- und Schifffahrtsdienste für Schiffe, die russisches Öl überall auf der Welt befördern.

Da die Mehrzahl der Seetransportdienste der Welt in Europa angesiedelt sind, würde das Verbot fast jeden Tanker auf der ganzen Welt betreffen. Das bedeutet, dass selbst Schiffe, die russisches Öl zu Märkten außerhalb der EU transportieren, keinen Zugang zu Dienstleistungen von EU-Unternehmen haben werden.

Die EU-Sanktionen befreien Importe, die über die russische Druschba-Pipeline in bestimmte Binnenländer in Mitteleuropa geliefert werden – ein Zugeständnis an Ungarn, das von Wladimir Putins Verbündetem Viktor Orban geführt wird.

Wie würde die Ölpreisobergrenze funktionieren?

Gleichzeitig beteiligen sich die G7-Mitgliedsländer sowie Australien an einer Preisobergrenze für russisches Öl, obwohl der genaue Preis noch festgelegt werden muss. Die EU-Führung hat eine Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel vorgeschlagen, aber Polen und die baltischen Staaten drängen auf einen niedrigeren Preis.

Indem die Sanktionen im Wesentlichen verwässert werden, hoffen die Westmächte sicherzustellen, dass das russische Öl weiter fließt – und gleichzeitig einen Preisschock zu verhindern und gleichzeitig die russischen Einnahmen zu begrenzen. Tankschiffe, die russische Fässer befördern, können weiterhin versichert werden, solange das Rohöl bei oder unter der Obergrenze gekauft wurde.

Aber das EU-Verbot für russisches Öl ersetzt eine Preisobergrenze, hat Amrita Sen, Analystin bei Energy Aspects, betont. Während also russisches Öl unter der Obergrenze über EU-Schiffe und Versicherungen außerhalb der EU fließen könnte, wird der Handelsblock selbst immer noch kein russisches Rohöl auf See importieren.

Was wird mit den Ölpreisen passieren?

Die führenden russischen Ölkäufer China und Indien haben nicht gesagt, dass sie sich an einer Preisobergrenze beteiligen werden, und die ermäßigten Preise, die sie zahlen, liegen bereits in der Nähe, wo die Obergrenze festgelegt werden könnte. Eine „dunkle Flotte“ von Schiffen ist auch bereit, russischen Lieferungen zu helfen, EU-Sanktionen zu umgehen.

Aber 2,4 Millionen Barrel russisches Öl, die einst in die EU geflossen sind, müssen neue Bestimmungsorte finden, und die asiatischen Märkte werden wahrscheinlich nicht die gesamte Flaute auffangen. Der führende Ölhändler Vitol prognostizierte, dass die russischen Ölexporte um bis zu 1 Million Barrel pro Tag oder 20 % ihres seewärtigen Volumens zurückgehen könnten.

Analysten von Bernstein schätzten, dass die Ölpreise im nächsten Jahr auf 120 Dollar pro Barrel steigen könnten, da Russland Schwierigkeiten hat, genügend dunkle Schiffe zu finden, die bereit sind, ohne westliche Versicherungen zu operieren.

Der leitende Rohölanalyst von Kpler, Viktor Katona, sagte gegenüber Insider, dass eine Preisobergrenze aufgrund fragwürdiger Berichtspflichten leicht umgangen werden könne.

Unter dem derzeitigen Rahmen müssen Käufer den Nachweis erbringen, dass das betreffende Öl den EU-Sanktionen entspricht, während „für jede andere Einheit entlang der Handelstransaktion keine solche Notwendigkeit besteht“, sagte er.

Die Obergrenze verbinde auch die Preise „frei an Bord“ mit den Zielpreisen, was es Russland bereits ermöglicht habe, die Preise zu niedrig anzugeben, sagte Katona. FOB bezieht sich auf den bestimmten Zeitpunkt während des Versands, zu dem entweder der Käufer oder der Verkäufer für die Waren haftbar wird. Eine Obergrenze, die als FOB-Preis festgelegt wird, würde eine „sehr poröse Regulierung“ darstellen, fügte er hinzu.