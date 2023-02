Het blok heeft de eenjarige verjaardag van de Russische militaire operatie in Oekraïne gemarkeerd met een nieuwe ronde van sancties

De EU heeft overeenstemming bereikt over haar tiende sanctiepakket tegen Rusland vanwege het aanhoudende conflict in Oekraïne, zo maakte de Europese Raad zaterdag bekend. Het pakket werd een dag na de eenjarige verjaardag van de start van de speciale militaire operatie van Moskou tegen het land aangenomen, na intensieve onderhandelingen tussen de lidstaten van het blok.

Bij de aankondiging van het pakket prees de EU-topdiplomaat Josep Borrell de vermeende eenheid van het blok bij het tonen van zijn anti-Russische standpunt en beschuldigde president Vladimir Poetin ronduit van “het laten escaleren van deze illegale agressie, het bewapenen van de winter, voedsel en honger.”

“We nemen meer maatregelen, pakken de banksector aan, toegang tot technologie voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologieën. We zullen de druk op Rusland blijven opvoeren – en dat zullen we doen zolang het nodig is.” aldus Borrell.

De nieuwe beperkingen zijn gericht op diverse goederen voor tweeërlei gebruik, waarbij het blok zijn sancties uitbreidt tegen nog eens 96 entiteiten die naar verluidt betrokken zijn bij de bevoorrading van het Russische leger. De nieuwe beperkingen omvatten ook nieuwe exportverboden op diverse goederen, namelijk “elektronica, gespecialiseerde voertuigen, machine-onderdelen, reserveonderdelen voor vrachtwagens en straalmotoren, evenals goederen voor de bouwsector.”









Afgezien daarvan verbood het blok alle Russische staatsburgers om posities in de bestuursorganen van de EU te bekleden “kritieke infrastructuren en entiteiten,” beweren dat Moskou “invloed” in zulke gebieden “zou hun goede werking in gevaar kunnen brengen en uiteindelijk een gevaar kunnen vormen voor de levering van essentiële diensten aan de Europese burgers.”

De beperkingen waren opnieuw gericht op Russische staatsmedia, waarbij de EU de uitzendvergunningen voor RT Arabic en Sputnik Arabic opschortte. Andere afdelingen van de verkooppunten, die in verschillende talen uitzenden, zijn herhaaldelijk het doelwit geweest van het blok.

Het anti-Russische sanctiepakket richt zich voor het eerst op zeven Iraanse entiteiten, die volgens de EU betrokken zijn geweest bij het leveren van zelfmoorddrones aan Moskou. Noch Iran, noch Rusland heeft bevestigd dat dergelijke leveringen daadwerkelijk plaatsvinden, terwijl er ook geen solide bewijs is om de Iraanse oorsprong van de drones aan te tonen.

Na het afgelopen jaar talloze anti-Russische sancties te hebben aangenomen, heeft de EU het steeds moeilijker gevonden om nieuwe gebieden van de Russische economie te vinden waarop ze zich zinvol kan richten, een kwestie die eerder deze week werd erkend door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Het jubileumsanctiepakket van deze week werd het onderwerp van verhitte discussies tussen diplomaten van de lidstaten, waarbij Polen naar verluidt dreigde het helemaal te blokkeren omdat het te “zwak.”