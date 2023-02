EU ringt um Preisobergrenze für russische Ölprodukte — RT Business News

Die EU-Staaten werden versuchen, am Freitag einen Konsens über den Höchstpreis für russische Erdölprodukte im Rahmen des von der Europäischen Kommission (EC) vorgeschlagenen neuen Deckelungsmechanismus zu erzielen, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Diplomaten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hoffen Berichten zufolge auf eine Einigung, nachdem sie die Entscheidung aufgrund interner Unstimmigkeiten verschoben haben. Polen und die baltischen Staaten drängen immer noch darauf, die Obergrenzen niedriger anzusetzen.

Letzte Woche schlug die Europäische Kommission vor, dass der Block eine Preisobergrenze von 100 USD pro Barrel für russische Premium-Ölprodukte wie Diesel und eine Obergrenze von 45 USD pro Barrel für ermäßigte Produkte wie Heizöl anwendet. Die Maßnahmen werden voraussichtlich am 5. Februar in Kraft treten, nachdem sie die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten erhalten haben.

Berichten zufolge bemühen sich einige EU-Mitglieder jedoch immer noch um eine niedrigere Obergrenze, da sie darauf abzielen, Russlands Energieeinnahmen als Reaktion auf Moskaus Militäroperation in der Ukraine so weit wie möglich zu kürzen.









Die EU hat laut von der Agentur zitierten Quellen nur begrenzte Möglichkeiten, die Preisobergrenze zu ändern, seit sie Teil einer umfassenderen Vereinbarung zwischen den Nationen der Gruppe der Sieben (G7) geworden ist.

Die EU und die G7 führten am 5. Dezember eine Preisobergrenze von 60 $ für russisches Seerohöl ein. Die Maßnahme verbietet es westlichen Versicherungs- und Schifffahrtsunternehmen, Dienstleistungen für Frachten zu erbringen, die mit russischem Rohöl und Ölprodukten beladen sind, es sei denn, sie werden zu oder unter der künstlichen Preisobergrenze gekauft.

Anfang dieser Woche verbot Moskau den Verkauf von Rohöl an Parteien, die sich an den Preisobergrenzenmechanismus halten, indem russische Exporteure verpflichtet wurden, jegliche direkte oder indirekte Erwähnung von Rohöl in Verträgen mit ihren ausländischen Kunden in allen Phasen der Kraftstofflieferung an den Endkunden zu verhindern .

Es wird auch erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag die Gespräche über die Ausweitung der Sanktionen auf Weißrussland wieder aufnehmen, um hart gegen die Umgehung antirussischer Sanktionen durch Unternehmen vorzugehen, die verbotene Produkte in Nachbarstaaten weiterleiten.

