BRUSSEL — Het Europees Parlement VERWIJDERD een video die het online plaatste ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag woensdag met beelden van een demonstratie tegen abortus.

Een paar seconden lang toonde de video een beeld van een anti-abortusprotest in Kroatië met een man die een bord vasthield met de slogan: “Negen weken na de conceptie zuigt het al aan zijn duim.”

Direct over de beelden van de pro-life rally was de zin te zien: “En dit Europees Parlement vecht hard voor vrouwenrechten.”

Groen Fins EP-lid Alviina Alametsä schreef aan POLITICO: “Ik ben eigenlijk geschokt. Dat is zo’n gênante fout van het Europees Parlement. Anti-abortus is zeker niet de politieke lijn van dit Parlement.”

“Het is niet de bedoeling om iets van deze inhoud te steunen, en het was een vergissing”, zei een woordvoerder van het Europees Parlement.

Veel Europese wetgevers hebben sterke pro-keuze standpunten ingenomen over abortus. Malta is het enige EU-land waar abortus volledig illegaal is, terwijl Polen in 2020 een bijna totaal verbod oplegde.

Zoals gerapporteerd door POLITICO’s Brussels Playbook op donderdag, flitste dezelfde video de uitdrukking “toegang tot topbanen” boven een afbeelding van de Franse zakenvrouw Christine Ourmières-Widener, die dinsdag werd ontslagen als CEO van de Portugese staatsluchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal.

Op Facebook werd de originele video woensdag meteen verwijderd, vervolgens bewerkt om de beelden van Ourmières-Widener en de Kroatische rally te verwijderen en dezelfde dag opnieuw geplaatst. Op het belangrijkste Twitter-account van het Parlement bleef de video echter ongewijzigd tot donderdagochtend, toen hij werd verwijderd en later opnieuw geplaatst.

“De video is gemonteerd om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming was met de resoluties van het EP”, verduidelijkte de woordvoerder van het Parlement.

De originele video blijft online op enkele van de andere Twitter-accounts van het Parlement.

Het Parlement kreeg woensdag ook kritiek van vrouwen voor het houden van een Internationale Vrouwendag-evenement voor parlementariërs en personeel waar drie van de vier sprekers mannen waren.

Frans-links EP-lid Leïla Chaibi zei tegen POLITICO: “In plaats van vrouwen de kans te geven om te spreken en hen toe te staan ​​te praten over de discriminatie waarmee ze worden geconfronteerd, geeft het Europees Parlement – ​​net als op de andere 364 dagen van het jaar – mannen de kans om te spreken, zelfs als het om de rechten van vrouwen gaat.”

Het Parlement verdedigde het evenement en zei dat het doel was om de rol te onderstrepen die mannen kunnen spelen als bondgenoten in het streven naar gendergelijkheid.

Een woordvoerder van de parlementaire anti-intimidatiebeweging MeTooEP zei: “Wat het Europees Parlement naar voren heeft gebracht als instelling op Internationale Vrouwendag, toont aan dat we nog een lange weg te gaan hebben om een ​​voorbeeldige instelling te zijn, vooral als het gaat om gendergelijkheid. .”