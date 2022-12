EU-Parlamentsbeamter wegen mutmaßlicher Einflussnahme suspendiert

Eine Vizepräsidentin des Parlaments der Europäischen Union (EU) wurde am Samstag von ihrem Amt suspendiert, nachdem sie in eine Untersuchung über Einflussnahme auf die EU-Versammlung verwickelt worden war, an der angeblich Beamte aus einem Golfstaat beteiligt waren.

Eva Kaili, eine 44-jährige griechische ehemalige Fernsehnachrichtensprecherin, wurde am Freitag von ihrer Partei in Griechenland und der Fraktion der Sozialisten und Demokraten der EU-Versammlung suspendiert, nachdem die belgische Polizei 16 Razzien in ganz Brüssel durchgeführt hatte. Die Razzien waren Teil einer Untersuchung mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche im Parlament.

Vier Personen wurden zum Verhör festgenommen, und die Ermittler beschlagnahmten rund 600.000 Euro (rund 862.500 Cdn) in bar und beschlagnahmten Computerausrüstung und Mobiltelefone. Die Staatsanwälte identifizierten die vier nicht, aber mindestens einer war ein EU-Gesetzgeber und einer ein ehemaliges Mitglied.

Die Behörden haben das Golfland, das verdächtigt wird, Beamten im Parlament im Austausch für politische Gefälligkeiten Bargeld oder Geschenke angeboten zu haben, nicht identifiziert, aber mehrere Mitglieder haben die Ermittlungen mit Katar in Verbindung gebracht.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola „hat beschlossen, alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben, die Eva Kaili in ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments übertragen wurden, mit sofortiger Wirkung auszusetzen“, sagte Metsolas Sprecherin am späten Samstag.

Die Entscheidung sei „im Lichte der laufenden gerichtlichen Ermittlungen der belgischen Behörden“ getroffen worden, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Grüne Ko-Präsidentin will Untersuchung

Der Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Philippe Lamberts, forderte eine parlamentarische Untersuchung und eine Debatte über das Thema in dieser Woche und wiederholte damit die Forderungen einiger anderer Fraktionen.

Die Grünen „verurteilen Korruption und Bestechung auf das Schärfste, Bargeld und wertvolle Geschenke können in diesem Haus keine politischen Grenzen ziehen“, sagte Lamberts in einer Erklärung. Er fügte hinzu, dass seine Fraktion „bei der Abstimmung im Plenum in dieser Woche gegen Visaerleichterungen für Katar stimmen wird“.

Die Exekutive der EU, die Europäische Kommission, schlug im April vor, dass Bürgern aus Katar kurze visafreie Aufenthalte im 27-Nationen-Block gewährt werden, sofern sie einen biometrischen Pass besitzen. Die Gesetzgebung hat ihren Weg durch die Versammlung gearbeitet.

Kailis Partei in Griechenland, die Socialist Pasok-Movement for Change, distanzierte sich öffentlich von Äußerungen, die sie im vergangenen Monat im EU-Parlament machte, in denen sie Katar lobte, das derzeit die Fußball-Gala, die Weltmeisterschaft, ausrichtet.

Sie sagte, die Weltmeisterschaft sei „eigentlich ein Beweis dafür, wie Sportdiplomatie eine historische Transformation eines Landes mit Reformen erreichen kann, die die arabische Welt inspiriert haben“. Kaili wiederholte auch, was sie sagte, ist eine Ansicht der Internationalen Arbeitsorganisation, dass „Katar ein Vorreiter bei Arbeitsrechten ist“.

Nach den Razzien vom Freitag sagte die belgische Staatsanwaltschaft, die Bundesjustizpolizei habe den Verdacht, dass ein nicht genanntes Land in der Golfregion versucht habe, „die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu beeinflussen“.

Dies sei angeblich „durch die Zahlung großer Geldsummen oder das Anbieten großer Geschenke an Dritte mit einer bedeutenden politischen und/oder strategischen Position innerhalb des Europäischen Parlaments“ geschehen.