Straßburg

In der EU sollen nach dem Willen des EU-Parlaments mehr Bäume in Städten gepflanzt, mehr Wälder aufgeforstet und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden.

Das Parlament hat für ein viel diskutiertes Naturschutzgesetz für die Europäische Union gestimmt. Nach wochenlangen Debatten stimmten die Abgeordneten in Straßburg mit einer Mehrheit von 336 zu 300 für das Projekt, gab Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bekannt.

Verhandlungen mit den EU-Staaten stehen unmittelbar bevor

Damit könnte das Projekt – ein wichtiger Baustein der EU-Umweltpolitik – noch vor der Europawahl im kommenden Jahr verabschiedet werden. Aber das ist nicht sicher. Mit Zustimmung des Parlaments können nun jedoch Verhandlungen mit den ebenfalls beteiligten EU-Ländern beginnen. Vor gut drei Wochen hatten sie sich auf eine Position zu dem Projekt geeinigt. Nun muss ein endgültiger Kompromiss gefunden werden, damit die neuen Anforderungen in Kraft treten können.

Das Naturschutzgesetz geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück. Vor gut einem Jahr legte sie einen Entwurf des sogenannten Naturwiederherstellungsgesetzes vor, wonach es bis 2030 für mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU sogenannte Renaturierungsmaßnahmen geben soll. Maßnahmen wie mehr Geplant sind auch Blühstreifen, damit Bestäuber wie Bienen besser überleben können.

Vor allem die Christdemokraten hatten gegen das Vorhaben Sturm gemacht. Die rechte ID-Fraktion, zu der neben der AfD auch weitere Konservative und einige Liberale gehören, hatte sich vor der Abstimmung gegen das Gesetz ausgesprochen.

Auch das Parlament hat den Kommissionsvorschlag an mehreren Stellen abgeschwächt: So gibt es beispielsweise keine Pläne mehr zur Renaturierung entwässerter Moore, auch umstrittene Auflagen für Landwirte wurden gestrichen.

Reaktionen auf das Abstimmungsergebnis

„Es ist absurd, dass wir für das Nötigste kämpfen müssen“, sagte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kurz nach der Abstimmung. Sie war nach Straßburg gereist, um sich für das Projekt einzusetzen. Das Gesetz war vom Parlament stark abgeschwächt worden. Auch der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Philippe Lamberts, sagte, das Gesetz sei aufgeweicht worden. „Aber zumindest haben wir die Verpackung eingespart“, sagte der Belgier. Dieser muss nun gefüllt werden.

Die Christdemokraten unterstützten vor allem die Bedenken großer Bauernverbände, dass die Landwirte durch Vorschriften zu stark eingeschränkt werden könnten. Am Ende haben wahrscheinlich die Stimmen der Liberalen und einiger EVP-Abweichler über den Ausgang der Abstimmung entschieden. Die Mehrheit der Liberalen stimmte dem Gesetz schließlich zu. Die FDP-Abgeordneten im EU-Parlament stimmten einstimmig dagegen.

Reaktionen in Deutschland und Haltung der EU-Kommission

Die Grünen in Deutschland begrüßten das Abstimmungsergebnis. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte: „Das ist ein großer Erfolg für die Natur – und für uns alle.“ Parteichefin Ricarda Lang sagte in Berlin, das Gesetz schütze die Umwelt, stärke den Artenschutz und die Artenvielfalt – und den Klimaschutz. „Denn die Natur ist unser bester Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise.“

Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), warf Lang „Zusammenschluss mit rechten Kräften“ vor. Auch im Parlament stimmten Konservative und die rechtsnationalistische ID-Fraktion gegen das Gesetz. Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvize Achim Post. Er sagte auch: „Vernunft und Fortschritt haben heute im Europäischen Parlament gesiegt.“

Weber sagte nach der Abstimmung: „Wir waren sehr nah dran.“ Er erklärte, dass er die demokratischen Verfahren der EU respektiere. Offene Fragen werden weiterhin am Verhandlungstisch behandelt. Auch EU-Kommissionsvize Frans Timmermans signalisierte Gesprächsbereitschaft für die bevorstehenden Trilogverhandlungen, in denen die EU-Staaten, das Parlament und die EU-Kommission endlich über die genauen Details des Gesetzes verhandeln werden: „Wie immer reiche ich der EVP meine offene Hand.“ „Kompromisse zu finden, die auch für sie akzeptabel sind“, sagte er nach der Abstimmung. Christdemokraten hatten ihm zuvor vorgeworfen, ein schlechtes Gesetz eingeführt zu haben.

Abseits der Politik hatten sich zahlreiche Großkonzerne wie Ikea und H&M sowie Lebensmittelkonzerne wie Unilever und Nestlé für das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ausgesprochen. Darüber hinaus haben Umweltschutzorganisationen, Wissenschaftler, Verbraucherschützer und einige Bauernorganisationen dafür geworben.