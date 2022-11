EU-Parlament bezeichnet Russland als „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ — RT World News

Die weitgehend symbolische Resolution empfiehlt den Mitgliedern des Blocks, die Beziehungen zu Moskau „auf das absolute Minimum“ zu reduzieren.

Das Europäische Parlament verabschiedete eine nicht bindende Entschließung, in der Russland als „Staatlicher Förderer des Terrorismus“ Am Mittwoch. In einem stark formulierten, aber weitgehend symbolischen Dokument forderten die Abgeordneten auch die Europäische Union auf, die diplomatischen Beziehungen zu Moskau weiter zu reduzieren und schnell ein neuntes Paket von Sanktionen gegen Russland zu verabschieden.

Die diplomatischen Beziehungen zu Russland sollten gekappt werden „auf das absolut Notwendige“ und Russisch „staatliche Einrichtungen“, wie russische Kulturzentren und Diaspora-Organisationen geschlossen und verboten werden sollten, sagten die Abgeordneten.

Da die Europäische Union Staaten nicht offiziell als Sponsoren des Terrorismus benennen kann, forderte das Parlament die Blockmitglieder auf, die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erwägen, Moskau auf die entsprechende Liste zu setzen. Es forderte auch die EU-Mitglieder auf, „eine umfassende internationale Isolierung“ von Russland und „ihre Arbeit an einem neunten Sanktionspaket zügig abzuschließen.“









Die Resolution, die von einer Mehrheit der Parlamentarier unterstützt wurde, beschuldigte Russland, „vorsätzliche Angriffe und Gräueltaten“ gegen ukrainische Zivilisten, der Zerstörung kritischer Infrastruktur im Land und der Verletzung von Menschenrechten. Daher hieß es, das Europäische Parlament „erkennt Russland als staatlichen Sponsor des Terrorismus und als Staat an, der Mittel des Terrorismus einsetzt.“

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky begrüßte die Resolution und twitterte dies „Russland muss auf allen Ebenen isoliert und zur Rechenschaft gezogen werden.“

In den letzten Wochen wurden ähnliche, weitgehend symbolische Erklärungen von der Parlamentarischen Versammlung der NATO und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates verabschiedet. Während Kiew den Westen wiederholt aufgefordert hat, Russland zu einem „Staatlicher Förderer des Terrorismus,„Nur wenige Länder – darunter Estland, Lettland, Litauen und die Tschechische Republik – sind dem Aufruf gefolgt, und ihre Aktionen haben sich auf symbolische Gesten beschränkt.

Diejenigen, die befugt sind, Anti-Terror-Sanktionen gegen andere Staaten, insbesondere die USA, durchzusetzen, haben sich bisher geweigert, einen solchen Schritt zu unternehmen.

Im August warnte das russische Außenministerium Washington, dass die Benennung Russlands als staatlicher Sponsor des Terrorismus „ein Punkt ohne Wiederkehr“ in den bilateralen Beziehungen.