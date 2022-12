EU-Parlament „angegriffen“, während der Korruptionsskandal in Katar wächst – POLITICO

Die Polizei startete am Montag eine neue Welle von Razzien bei politischen Persönlichkeiten in Brüssel wegen angeblicher Korruption im Zusammenhang mit katarischen Interessen, in einem Skandal, der die Demokratie der Europäischen Union zu zerstören droht.

„Das Europäische Parlament“, sagte seine Präsidentin Roberta Metsola am Montag bei einer Sitzung in Straßburg, „wird angegriffen.“

Im Mittelpunkt dieses Angriffs steht vorerst die Fraktion der Sozialisten und Demokraten (S&D) im Parlament. In Brüssel durchsuchte die Polizei das parlamentarische Büro der griechischen Europaabgeordneten Eva Kaili, die derzeit in einer Gefängniszelle sitzt, während sie auf ein für Mittwoch geplantes Erscheinen vor Gericht wartet.

Unterdessen wurde sie von ihren Kollegen in Straßburg aus der S&D-Fraktion ausgeschlossen, als ihre Abgeordnetenkollegen sich darauf vorbereiteten, ihr den Titel der Vizepräsidentin abzuerkennen.

Mehrere andere S&D-Mitglieder – die nicht direkt verwickelt sind, aber auf ihre Verbindungen zu den Angeklagten und ihr Eintreten für Katar untersucht werden – erklärten sich ebenfalls bereit, von wichtigen Aufgaben zurückzutreten, darunter die MdEP Marie Arena als Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte des Parlaments.

Insgesamt verzeichnete die belgische Polizei sechs Festnahmen (obwohl zwei Personen, Kailis Vater und der Gewerkschaftschef Luca Visentini, freigelassen wurden) und durchsuchten 19 Privatwohnungen. Die Beute der Cops umfasst 600.000 Euro in einem Privathaus, „mehrere Hunderttausend Euro“ in einem Koffer, der in einem Brüsseler Hotel erbeutet wurde, und 150.000 Euro in Kailis Wohnung. Das Vermögen ihrer Familie in Griechenland wurde eingefroren.

Nachdem die Polizei über das Wochenende den Zugang zu IT-Geräten gesperrt hatte, sagte sie, sie habe die Daten am Montag abgerufen. Neben Kailis Büro wurden am Montagnachmittag auch zwei Assistentenbüros mit „Zugang verboten“ gekennzeichnet. Einer mit der Aufschrift F. Giorgi – Kailis Partner, ebenfalls in Haft – und der andere mit der Aufschrift E. Foulon und G. Meroni. Letzterer ist ein ehemaliger Assistent von Pier Antonio Panzeri, dem Ex-Abgeordneten im Zentrum des mutmaßlichen Skandals.

„Die europäische Demokratie wird angegriffen“, sagte Metsola dem Plenum, als sie versprach, eine interne Untersuchung einzuleiten.

Der Aufruf zu einer Untersuchung wurde von den Abgeordneten in Straßburg und im gesamten Block wiederholt. „Die Glaubwürdigkeit Europas steht auf dem Spiel“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Für Wachhunde war die Bedrohung der Glaubwürdigkeit Europas jedoch immer klar. Der Skandal sei kein Angriff, sondern „selbst zugefügter Schaden“. getwittert Der Gründer der Good Lobby, Alberto Alemanno, als Antwort auf Metsolas Rede. „Das EU-Parlament und die meisten seiner Mitglieder haben sich in der Vergangenheit strengeren Integritätsregeln und einem wirksamen Durchsetzungssystem widersetzt.“

Das Transparenzregister der EU ist voll von Schlupflöchern und freiwilligen Elementen: Der Unterausschuss für Menschenrechte des Parlaments zum Beispiel empfing Panzeris NGO Fight Impunity, um Berichte zu liefern, obwohl sie nicht im Transparenzregister aufgeführt war.

Aufgrund seiner Aktivitäten hätte Fight Impunity in die Datenbank aufgenommen werden müssen, teilte das Sekretariat des Registers in einer E-Mail mit. Da sie aber gesetzlich nicht verpflichtet sind, sich zu registrieren, gibt es keine Möglichkeit, sie für Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Registers zu bestrafen.

In ähnlicher Weise wurde ein Vorschlag für ein unabhängiges EU-Ethikgremium in der Kommission auf Eis gelegt. Vizepräsident für Transparenz Věra Jourová hat rechtliche Hürden und mangelndes Interesse an einer Ethikbehörde angeführt, die für alle Institutionen gelten und tatsächlich über Durchsetzungsbefugnisse verfügen würde.

Am Montag brachte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre neue Entschlossenheit zum Ausdruck, ein übergreifendes Überwachungsgremium zu schaffen. „Es ist sehr wichtig, nicht nur strenge Regeln zu haben, sondern dieselben Regeln für alle EU-Institutionen und keine Ausnahmen zuzulassen“, sagte sie gegenüber Reportern.

Doch bei allem Gerede über den Schutz des Vertrauens und die Förderung der Transparenz in den EU-Institutionen wehrten sich Spitzenbeamte gegen frühe Gelegenheiten, dies in die Praxis umzusetzen. Die Sprecherin der Kommission, Dana Spinant, schloss Fragen schnell ab, als Journalisten versuchten, von der Leyen Druck auf Tweets von Margaritis Schinas, einem Vizepräsidenten der Kommission, auszuüben, in denen er Katars Arbeitsreformen vor der Weltmeisterschaft gelobt hatte.

Es war eine ähnliche (virtuelle) Szene in Straßburg, wo ein Parlamentssprecher lehnte es ab, Fragen zu beantworten von Reportern in einer Online-Pressekonferenz.

„Unser Weg zu offenen, freien und demokratischen Gesellschaften wird angegriffen“, erklärte Metsola in Straßburg. „Die Feinde der Demokratie, für die die bloße Existenz dieses Parlaments eine Bedrohung darstellt, werden vor nichts zurückschrecken. Diese bösartigen Akteure, die mit autokratischen Drittländern in Verbindung stehen, haben angeblich NGOs, Gewerkschaften, Einzelpersonen, Assistenten und Mitglieder des Europäischen Parlaments bewaffnet, um unsere Prozesse zu unterdrücken.“

In Budapest nutzte Viktor Orbán, der ein Land führt, das das Europäische Parlament für „keine Demokratie mehr“ erklärt hat, seine Chance. Der ungarische Ministerpräsident getwittert ein morgendlicher Gruß an das Parlament, mit einem Foto ehemaliger Weltführer in Stichen. Die Bildunterschrift: „Und dann sagten sie … Das EP ist ernsthaft besorgt über die Korruption in Ungarn.“

Pieter Haeck, Sarah-Taïssir Bencharif, Clothilde Goujard, Nektaria Stamouli, Gabriel Rinaldi, Wilhelmine Preussen und Suzanne Lynch trugen zur Berichterstattung bei.