De beperkingen zijn gericht op de uitvoer van geavanceerde technologieën en de invoer van goederen met een hoge opbrengst

De Europese Commissie (EC) heeft de kosten van de aan Rusland opgelegde boetes als onderdeel van haar tiende sanctiepakket geschat op in totaal € 12,7 miljard ($ 13,4 miljard), volgens een persbericht dat zaterdag is gepubliceerd.

De EU rolde haar nieuwste reeks sancties uit een dag na de eenjarige verjaardag van de start van de militaire operatie van Moskou in Oekraïne. De nieuwe verboden hebben betrekking op EU-export ter waarde van € 11,4 miljard ($ 12 miljard), ze komen bovenop de € 32,5 miljard ($ 34,3 miljard) aan goederen die al zijn gesanctioneerd in de vorige pakketten, en zijn goed voor bijna de helft (49%) van de EU-export in 2021, zei de EC.

De nieuwe beperkingen zijn gericht op de export van diverse goederen voor tweeërlei gebruik, namelijk “elektronica, gespecialiseerde voertuigen, machine-onderdelen, reserveonderdelen voor vrachtwagens en straalmotoren, evenals goederen voor de bouwsector.”

De sancties verbieden ook de Russische export naar het blok ter waarde van € 1,3 miljard ($ 1,37 miljard) naast de € 90 miljard ($ 95 miljard) die eerder was gesanctioneerd, wat in totaal 58% van de EU-import in 2021 vertegenwoordigt. De zwarte invoerlijst bevat goederen met een hoge opbrengst, zoals bitumen en aanverwante materialen zoals asfalt, synthetisch rubber en roet.









Deze goederen kunnen tot 27 mei 2023 aan de EU worden geleverd op basis van contracten die vóór 26 februari zijn ondertekend, met uitzondering van koolstof en synthetisch rubber, waarvoor invoerquota zijn afgegeven tot medio 2024.

Volgens Politico heeft Italië met zijn grootste bandenfabrikant Pirelli gelobbyd voor hoge importquota voor synthetisch rubber dat in banden wordt gebruikt.

Het blok heeft ook de reikwijdte van de beperkingen op de Russische banksector verbreed door drie grote particuliere geldschieters, Alfa-bank, Tinkoff en Rosbank, op de zwarte lijst te zetten.

Het tiende pakket EU-sancties verbiedt ook Russische ingezetenen om topfuncties te bekleden bij kritieke Europese infrastructuurbedrijven en beperkt de levering van gasopslagcapaciteit aan Russische entiteiten, met uitzondering van vloeibaar aardgas (LNG). Het vereist ook dat Europese banken rapporteren over fondsen die eigendom zijn van de Russische centrale bank en over fondsen die gelinkt zijn aan gesanctioneerde Russische bedrijven en individuen.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT