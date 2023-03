Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

BRUSSEL – De EU rondt een deal van 2 miljard euro af om gezamenlijk de slinkende munitievoorraden van Oekraïne aan te vullen en tegelijkertijd de voorraden van landen aan te vullen, volgens documenten verkregen door POLITICO.

Het plan bevat twee belangrijke elementen.

Ten eerste zal de EU 1 miljard euro uitgeven om landen die onmiddellijk munitie uit hun eigen voorraden kunnen doneren, gedeeltelijk terug te betalen. Ten tweede zullen landen samenwerken om gezamenlijk € 1 miljard aan nieuwe munitie aan te schaffen – met het idee dat ze samen grotere contracten kunnen sluiten tegen een lagere prijs per granaat.

EU-ambassadeurs zullen het voorstel – opgesteld door de diplomatieke vleugel van de EU, de Europese Dienst voor extern optreden – bespreken tijdens een vergadering op woensdag.

Het plan – waarover POLITICO eerder deze maand voor het eerst rapporteerde – is de afgelopen weken snel tot stand gekomen als reactie op de smeekbeden van Oekraïne om meer munitie, met name de 155-millimeter artilleriegranaten die het hard nodig heeft om zowel grondgebied te behouden als een lente-tegenoffensief te lanceren.

En de cijfers, merkt een van de documenten op, reageren “op een specifiek verzoek van de Oekraïense minister van defensie”.

De cijfers zijn grimmig.

Estland, dat in februari het gesprek op gang heeft gebracht over hoe de EU gezamenlijk kan helpen een dreigend munitietekort op te vullen, schat dat Rusland 20.000 tot 60.000 granaten per dag afbrandt, terwijl Oekraïne verstandig probeert slechts tussen de 2.000 en 7.000 te gebruiken.

Dat cijfer dekken zal niet gemakkelijk of goedkoop zijn.

Tot nu toe hebben de EU-landen in totaal slechts 350.000 granaten van 155 millimeter aan Oekraïne geleverd, waarbij de EU 450 miljoen euro heeft uitgegeven aan gedeeltelijke terugbetalingen, zei een EU-functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit sprak om het gevoelige onderwerp te bespreken. Maar de ambtenaar koppelde de kosten voor elke nieuwe granaat aan € 4.000, wat betekent dat de kosten stijgen.

Om zowel de verliezen van landen die hun voorraden aantasten als de financiering van nieuwe munitie-aankopen te dekken, maakt de EU gebruik van de zogenaamde Europese vredesfaciliteit. Het weinig bekende fonds valt buiten de normale EU-begroting, waardoor ambtenaren de flexibiliteit hebben om het te gebruiken om wapenaankopen te dekken – ooit een verboten concept binnen de EU, een zelfverklaard vredesproject.

Tot nu toe is de faciliteit uitsluitend gebruikt om landen gedeeltelijk te vergoeden voor hun wapendonaties aan Oekraïne. Uit documenten blijkt nu dat landen bereid zijn om nog eens € 2 miljard in de faciliteit te steken – € 1 miljard om enkele munitiedonaties te dekken en € 1 miljard om gezamenlijke aankopen van vervangende granaten te ondersteunen.

Oekraïense artilleristen in de buurt van Bakhmut, Donetsk | Ihor Tkachov/AFP via Getty Images

De documenten voorzien in het Europees Defensieagentschap, een EU-agentschap dat bedoeld is om de veiligheidsinspanningen van de leden beter te coördineren en mogelijk een rol speelt bij de coördinatie van de gezamenlijke aanbestedingsinspanningen. Maar individuele landen kunnen ook helpen deze onderhandelingen te leiden, zolang het land samenwerkt met ten minste twee andere EU-lidstaten en geen concurrerende biedingen doet voor de schelpen die de prijzen opdrijven.

Het gezamenlijke inkoopplan heeft niet alleen betrekking op EU-landen, maar ook op Noorwegen – zoals POLITICO voor het eerst meldde – en opent mogelijk de deur voor een deel van het geld dat naar niet in de EU gevestigde bedrijven gaat. Noorwegen, dat munitie produceert, is echter al relatief geïntegreerd in de EU-markt.

EU-ambtenaren streven nu naar een consensus over het plan tijdens een bijeenkomst op maandag van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, voordat de 27 EU-leiders een paar dagen later de definitieve goedkeuring krijgen op een top in Brussel.