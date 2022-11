EU-Nachhaltigkeitsverordnung: Gute Berater, schlechter Beratungscheck?

Stand: 13.11.2022 09:46 Uhr

Seit dem Sommer ist die Nachhaltigkeitsberatung bei der Geldanlage Pflicht. Eine Greenpeace-Studie kritisiert, dass die Deutsche Bank zu wenig tut. Die Studie selbst weist jedoch technische Mängel auf.

Von Bianca von der Au, tagesschau.de

Anissa Brinkhoff war Undercover für Greenpeace. Der Podcaster und Finanzjournalist hat als verdeckter Mystery Shopper ein Beratungsgespräch mit einer Filiale der Deutschen Bank in Hamburg vereinbart. Ihr Anliegen war es, sich zu nachhaltigen Geldanlagen beraten zu lassen. Ihr Fazit fällt gemischt aus. „In einem Fall konnte mir die Beraterin überhaupt nicht helfen. Ihre Kollegin, mit der ich dann ein zweites Gespräch vereinbart habe, war inhaltlich hervorragend.“

Brinkhoff ist Finfluencerin: Sie bietet Interessenten, die ihr über verschiedene Internetkanäle folgen, Einblicke und Hintergrundinformationen zu Finanzthemen aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Greenpeace wandte sich wegen der verdeckten Ermittlungen an Brinkhoff.

Greenpeace geht von 38 Gesprächen aus

Insgesamt hat die Umweltschutzorganisation für diese Aktion 38 Testgespräche führen lassen, um zu prüfen, inwieweit Berater der Deutschen Bank und der Postbank die EU-Verordnung bereits umsetzen und Kunden aktiv nach ihrer Präferenz für eine nachhaltige Geldanlage fragen.

In den 38 von Greenpeace beauftragten Testgesprächen wurden diese Themen jedoch nur von einem Drittel der Berater aktiv angesprochen. Die Organisation kommt zu dem Schluss, dass die Anlageberatung bei der Deutschen Bank und der Postbank den Wunsch nach klimafreundlichen Geldanlagen nicht ausreichend berücksichtigt.

Finanzexperte sieht methodische Mängel

Für Bank- und Finanzprofessorin Christina Bannier von der Universität Gießen weist der Beratungscheck methodische Ungereimtheiten und fachliche Schwächen auf. Zu einer Testberatung wurden laut Greenpeace Personen geschickt, die wenig Vorkenntnisse über nachhaltiges Investieren hatten. „Nach einer kurzen Einweisung durch Greenpeace sollen diese Probanden dann in der Lage sein, das Fachwissen des Beraters richtig einzuschätzen. Dass man zu einer richtigen Einschätzung kommt, halte ich für sehr umstritten“, so Bannier.

Der Wissenschaftler merkt auch an, dass 38 Gespräche nicht statistisch ausgewertet werden können. „Das fällt unter anekdotische Beweise“, kritisiert Bannier tagesschau.de. Hier könnte man vielleicht ein erstes Gefühl entwickeln, aber aus Sicht des Finanzexperten lässt sich daraus kein seriöses Ergebnis interpretieren.

Grundsätzlich begrüßt der Finanzexperte Verbraucherschützer oder Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, genau zu prüfen, ob ein gewisses Fehlverhalten am Markt vorliegt und ob eine Fehlberatung vorliegt. Gegenüber tagesschau.de sagt Bannier: „Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Korrektiv.“ Allerdings sieht der Forscher in diesem Fall erhebliche Schwächen, die dazu führten, „dass das Ergebnis nicht als objektiv oder repräsentativ bezeichnet werden kann“.

Die Deutsche Bank sieht sich auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Aus Sicht der Deutschen Bank ist die Kritik von Greenpeace nicht nachvollziehbar, da weitere Informationen und Details zu den Konsultationen fehlten. Das betonte auch ein Sprecher der Deutschen Bank auf Nachfrage tagesschau.dedass Aus- und Weiterbildung in der Bank höchste Priorität haben, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit.

„Um unsere Kunden für nachhaltige Geldanlagen und Finanzierungen ins Gespräch zu bringen, haben wir bei der Deutschen Bank schon früh und weit vor den regulatorischen Anforderungen das Konzept der ‚grünen‘ Filialen vorangetrieben.“ Nach Angaben des Unternehmens werden bis Ende des Jahres alle 400 Filialen der Bank nach diesem Konzept ausgestattet sein.

Auf der Website der Deutschen Bank wird beispielsweise eine große grüne Stellwand in Wiesenoptik mit der plakativen, hellgrünen Frage fotografiert: „Banking und Nachhaltigkeit – wie passt das zusammen?“ In einer „grünen“ Filiale der Deutschen Bank in Dresden sei im Foyer eine große Echtmooswand aufgestellt worden, „als Blickfang, um unsere Gäste zum Thema Nachhaltigkeit ins Gespräch zu bringen“, erklärte der Filialleiter einem anfangs letztens Jahr Regionalzeitung.

Greenpeace kritisiert nachhaltige Fonds der DWS

Nichts davon überzeugt Greenpeace-Finanzexperten Mauricio Vargas; In seiner Kritik geht er sogar noch einen Schritt weiter: Er hält nicht nur die Beratungspraxis für unzureichend, sondern auch die angebotenen Finanzprodukte für nachhaltig. Insbesondere die als nachhaltig deklarierten Fonds der DWS, der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank. Hier greift Greenpeace einzelne Fonds heraus und kritisiert, dass diese trotz der sogenannten ESG-Kennung hohe Anteile an umstrittenen Öl- und Gasunternehmen enthalten. „ESG“ steht für „Environment, Social, Governance“, was grob übersetzt „Umwelt, Soziales, Unternehmensführung“ bedeutet.

DWS weist Greenpeace-Kritik am eigenen Fonds zurück; insbesondere der Vorwurf der Verbrauchertäuschung. Die Kriterien, nach denen Unternehmen Teil eines DWS ESG-Fonds werden können, sind klar benannt. Erlaubt sind zum Beispiel Unternehmen, die bis zu 15 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle machen.

Ein DWS-Sprecher auf Nachfrage tagesschau.de Position der Fondsgesellschaft: „Wir stimmen mit Greenpeace überein, dass der Klimawandel sofortiges Handeln erfordert. Während Greenpeace jedoch die sofortige Veräußerung bestimmter Unternehmen fordert, sieht sich die DWS als Verwahrer der Gelder ihrer Kunden den möglichen langfristigen und ganzheitlichen Auswirkungen gegenüber eines sofortigen Ausstiegs Wirtschaft und Gesellschaft im Vordergrund.“ Auch ein Großaktionär wie die DWS könne Unternehmen unter Druck setzen, sich zu verbessern, heißt es.

Höchster Nachhaltigkeitsstandard „verschwindend klein“

Finanzprofessor Bannier von der Universität Gießen weist auf ein generelles Problem hin: „Wenn ein Kunde sagt, er wolle stark in nachhaltige Geldanlagen investieren – und genau das ist in der Greenpeace-Studie passiert, sollten die Testkunden nach klimafreundlichen Geldanlagen fragen – Je stärker der Wunsch nach einer nachhaltigen Geldanlage ist, desto weniger Produkte gibt es auf dem Markt, die dazu passen.“

Sogenannte Artikel-9-Fonds, die in der EU als höchster Standard in der Nachhaltigkeitskategorisierung gelten, machen laut dem Finanzexperten nur einen kleinen Teil des gesamten Investmentmarktes aus. „Der Anteil ist verschwindend gering.“ Nach Einschätzung des Wissenschaftlers bedeutet dies in der Beratung insbesondere für Kunden mit sehr starken Nachhaltigkeitspräferenzen, dass der Berater in vielen Fällen höchstwahrscheinlich gar kein passendes Produkt anbieten kann.

Guter Rat individuelles Glück?

Bannier räumt auch ein, dass die neue EU-Nachhaltigkeitsverordnung die Berater mit der Umsetzung ziemlich allein lässt. „Das Gesetz hier ist sehr klar, was abgefragt werden soll, aber es gibt keine Empfehlungen an die Gutachter, wie man das umsetzt.“ So schreibt das Gesetz beispielsweise vor, dass Berater ihre Kunden fragen müssen, welchen Anteil sie in „taxonomiekonforme Anlagen“ investieren wollen, welchen Anteil in „offenlegungskonforme Anlagen“ und welche „nachteiligen Nachhaltigkeitseffekte“ sie berücksichtigt haben wollen. „Man merkt es den Worten an: Das ist so ein Fachjargon, den kein Kunde wirklich versteht“, sagt Bannier.

Die Übersetzung von Fachsprache in Kundenbedürfnisse ist sicherlich auch eine Aufgabe für Berater. Genau in diesem Punkt wünscht sich Finfluencer Brinkhof, der zwei verdeckte Testanrufe für Greenpeace durchgeführt hat, einheitliche Qualitätsstandards. „Aktuell ist es ein bisschen individuelles Glück, wen man trifft.“ Und das kann abschreckend wirken, wenn man zunächst zögert, in nachhaltige Anlagen zu investieren.