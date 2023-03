De wapensector van het Europese blok worstelt om aan de groeiende eisen van Kiev te voldoen

Het hoofd van de industrie van de Europese Unie heeft gezegd dat het blok zal moeten verschuiven naar een “oorlogstijd” economisch model als het hoopt te voldoen aan de behoeften van Kiev op het slagveld, waarbij hoge Oekraïense functionarissen de hoop uitspreken op een massale toestroom van granaten van hun buitenlandse sponsors.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt, besprak plannen om de wapen- en munitietransporten naar Oekraïne te versterken tijdens een overleg met de Financial Times. banken om hun leningen te stimuleren om militaire transfers naar Kiev te vergemakkelijken.

“Ik geloof dat het tijd wordt dat de Europese defensie-industrie overgaat op een economisch model in oorlogstijd om te voorzien in onze behoeften op het gebied van defensieproductie.” hij vertelde de outlet op vrijdag, eraan toevoegend dat hij en Borrell zijn “volledig vastbesloten om de productieverhoging van de Europese defensie-industrie te ondersteunen om de realiteit van een zeer intens conflict het hoofd te bieden – te beginnen met de kwestie van munitie.”









Hoewel niet bij naam genoemde diplomaten hun twijfels aan FT uitten – met één vraag “Hoe gaan we dit betalen?” – de inspanningen om leveringen aan Kiev te versnellen en Europa’s eigen binnenlandse voorraden aan te vullen, komen nadat de Oekraïense minister van Defensie Aleksey Reznikov het blok had gepleit voor 250.000 artilleriegranaten per maand, veel sneller dan elk bestaand EU-plan.

In een brief aan de Europese defensiechefs op vrijdag sprak Reznikov over de “belangrijke rol” gespeeld door artillerie op het slagveld, bewerend dat Oekraïense troepen om de paar weken 110.000 granaten van 155 mm doorbranden.

Oekraïense troepen zijn “beperkt door de hoeveelheid beschikbare artilleriegranaten” en hebben minimaal 356.400 rondes per maand nodig “succesvol uitvoeren” hun taken – of maar liefst 594.000 granaten per maand om hun artilleriekracht volledig te gebruiken, beweerde Reznikov.

Volgens de Times mikt Borrell op een “minder ambitieus” regeling, in plaats daarvan in de hoop € 1 miljard over te spreiden “de komende maanden” om de rekening voor gedoneerde granaten van bondgenoten gedeeltelijk te dekken.













Met stijgende kosten te midden van groeiende tekorten op het continent, kunnen in Europa geproduceerde 155 mm-granaten oplopen tot € 3.300 voor een enkele ronde, suggereert een recent wapencontract tussen EU-leden. Op basis van die schatting zou de door Kiev gezochte munitie het blok zo’n € 825.000.000 kunnen kosten voor slechts één maand, hoewel ambtenaren nog geen specifieke cijfers moeten bevestigen.

Het is moeilijk na te gaan hoeveel granaten Oekraïne heeft gekregen uit de wapenkamers van zijn Europese geldschieters, maar het afgelopen jaar hebben alleen de Verenigde Staten “meer dan 1.000.000 artilleriegranaten van 155 mm,” volgens de laatste gegevens van het Pentagon.