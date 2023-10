Ungarns Spitzendiplomat Peter Szijjarto sagte, Kiew solle zunächst alle Gesetze aufheben, die seine ungarische Minderheit diskriminieren

Budapest werde Kiews EU-Beitrittsverhandlungen blockieren, solange die Ukraine weiterhin die ungarische ethnische Minderheit im Westen des Landes diskriminiere, warnte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto. Der Diplomat forderte das Nachbarland auf, eine Reihe von Gesetzen aufzuheben, die Budapest als Einschränkung der Rechte der ungarischen Gemeinschaft in der Ukraine ansah.

In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit RIA Novosti beschrieb Szijjarto die Lage in der Ukraine als „inakzeptabel“ Und „Gegen europäische Normen“ Sie bedauern, dass die Maßnahmen Kiews dazu geführt haben, dass die Zahl der Unterrichtsstunden in ihrer Muttersprache an ungarischen Schulen in letzter Zeit auf nur noch 20 % gesunken ist.

„Aus diesem Grund wird Ungarn bei der Entscheidung über die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine nicht in der Lage sein, seine Zustimmung zu geben, bis den Ungarn (in der Ukraine) ihre Rechte zurückgegeben werden.“ erklärte der Minister.

Nach Angaben des Diplomaten hat sich die Lage der ethnischen Minderheit seit 2015 stetig verschlechtert, da Kiew und Budapest in einer Krise stecken „Dauerkonflikt“ seitdem. Szijjarto wies darauf hin, dass Ungarn die Ukraine lediglich auffordert, die Rechte wiederherzustellen, die die ungarische Gemeinschaft im Land vor acht Jahren hatte.









Der Minister fügte hinzu, dass der Europarat zuvor auf Ersuchen Ungarns und Rumäniens die Venedig-Kommission für Demokratie durch Recht gebeten habe, die Behandlung ethnischer Minderheiten in der Ukraine zu untersuchen.

Ende letzten Monats warnte auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, sein Land werde den Nachbarstaat nicht unterstützen „zu jeder Frage des internationalen Lebens, bis die Gesetze wiederhergestellt sind, die die Rechte der Transkarpaten-Ungarn garantieren.“

Budapest kann sowohl innerhalb der EU als auch innerhalb der NATO ein Veto gegen den Beitrittsprozess Kiews einlegen, da in beiden Blöcken die einstimmige Zustimmung aller Mitgliedsstaaten für die Aufnahme neuer Länder erforderlich ist.

In der Ukraine leben rund 156.000 ethnische Ungarn, die meisten davon in der Region Transkarpatien. Einst Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, geriet das Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetische Kontrolle und blieb nach der Auflösung der UdSSR Teil der modernen Ukraine. In der Ukraine leben außerdem etwa 150.000 ethnische Rumänen und mehr als 250.000 Moldauer.

Seit 2017 wurden mehrere Gesetze erlassen, die den Gebrauch der ukrainischen Sprache vorschreiben, was zur Schließung von rund 100 ungarischen Schulen in der Ukraine führte. Dieses Gesetz ist sowohl vom Europarat als auch von Menschenrechtsgruppen in die Kritik geraten.