De “burgermissie” van Brussel is niets anders dan een geopolitiek project gericht op de “bondgenoot” van Rusland, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een nieuw aangekondigde EU-missie in Armenië zou daar zogenaamd op gericht zijn “bijdragen aan stabiliteit in de grensgebieden” is niets anders dan een geopolitiek project dat de belangen van het Westen dient, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in een verklaring. De missie zou de veiligheidssituatie in de regio nauwelijks verbeteren, voegde het eraan toe.

“Het is niet de eerste keer dat we de wens van de EU en het Westen zien… om voet aan de grond te krijgen in Armenië… ten koste van alles”, zei het ministerie terwijl hij naar Yerevan Moskou belde “steeg.” Rusland behandelt dergelijke bewegingen als “geopolitiek” acties die niets te maken hebben met het echte vredesproces in de regio.

Het westen “Doet er alles aan om Rusland uit de regio te verdrijven en zijn historische rol als belangrijke veiligheidsgarantie te verzwakken.” de verklaring toegevoegd. Het ministerie betwijfelde ook of de EU-missie werkelijk in staat is om vrede en stabiliteit in de zuidelijke Kaukasus te waarborgen, en wees erop dat een soortgelijke EU-missie in de Servische afscheidingsregio Kosovo vorig jaar niet kon voorkomen dat de spanningen tussen Belgrado en Pristina oplaaiden.

Brussel negeerde ook ronduit de publieke kritiek op zijn initiatief van Bakoe. Vorige week waarschuwde het hoofd van het Azerbeidzjaanse parlement, Sakhiba Gafarova, dat een EU-missie het proces van normalisering van de betrekkingen tussen Yerevan en Baku zou kunnen belemmeren.

De EU kondigde zondag aan dat het een zogeheten a “civiele missie” naar de Armeense grens met Azerbeidzjan “bijdragen aan stabiliteit in de grensgebieden van Armenië, vertrouwen en menselijke veiligheid opbouwen in door conflicten getroffen gebieden”, en steun het proces van normalisering van de betrekkingen tussen de twee buren.









Bij de missie zouden zo’n 100 civiele personeelsleden betrokken zijn, onder wie 50 “ongewapende waarnemers”, aldus de EU. Volgens Brussel werd de missie, die voor het eerst werd aangekondigd door de topdiplomaat van het blok, Josep Borrell, in januari opgericht op verzoek van Yerevan.

Moskou houdt vol dat alleen trilaterale overeenkomsten tussen Rusland, Armenië en Azerbeidzjan kunnen dienen als basis voor het normaliseren van de situatie in de regio. De overeenkomsten omvatten de afbakening van de grenzen van de twee buurlanden, het openen van transportroutes en het leggen van contacten tussen burgergroepen, wetgevers en religieuze leiders uit de twee landen. Rusland staat klaar om bij te dragen aan dit proces, voegde het ministerie eraan toe.

Armenië en Azerbeidzjan hebben een decennia-oud geschil over de regio Nagorno-Karabach, een deel van Azerbeidzjan met een overwegend etnisch-Armeense bevolking dat de onafhankelijkheid van Bakoe claimt. In 2020 vochten de twee naties een 44-daagse oorlog, die eindigde met een door Rusland bemiddelde wapenstilstand.

In september 2022 laaiden de spanningen aan de grens tussen de twee buren weer op, wat leidde tot een reeks grensschermutselingen die naar verluidt aan beide kanten het leven eisten van tientallen soldaten.