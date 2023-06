Präsident Wladimir Selenskyj sagte am Mittwoch, dass die EU der Ukraine bald wieder erlauben werde, verschiedene Arten zuvor mit einem Embargo belegter Lebensmittel an fünf ihrer Nachbarn zu exportieren.

„(Präsidentin der Europäischen Kommission) Ursula von der Leyen hat mir persönlich versprochen, dass es nach dem 15. (September) keine Fortsetzung der Beschränkungen geben wird. Wir glauben das,“ Das sagte Selenskyj in einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda, der Kiew besucht.

Duda sagte, er hoffe, dass die Beschränkungen aufgehoben würden „so schnell wie möglich“ Freihandel zu ermöglichen. Laut dem ukrainischen Medium Hromadske sagte er jedoch, dass es einige Probleme gebe „Muss zuerst gestrafft werden“ um zu „Vermeiden Sie bestimmte Phänomene, die sehr negative wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben.“ Das alles wird Zeit brauchen.

Nach der Eskalation der Feindseligkeiten mit Russland im vergangenen Jahr hat die EU alle Zölle auf Exporte aus der Ukraine ausgesetzt. Dies führte dazu, dass billige ukrainische Produkte die Märkte im benachbarten Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei und im nahegelegenen Bulgarien überschwemmten. Da ihre Landwirte aufgrund der EU-Agrarpolitik nicht in der Lage waren, die Preise anzupassen, beschlossen mehrere dieser Länder im April, ukrainische Importe zu verbieten.









Brüssel reagierte mit der Behauptung der Vormachtstellung der EU in der Handelspolitik. Anfang Mai wurde der Block verhängt „vorübergehende Einschränkungen“ über die Einfuhr von Weizen-, Mais-, Raps- und Sonnenblumenöl in die fünf Länder.

Als offizieller Grund wurde angegeben „Erhebliche logistische Engpässe und begrenzte Getreidelagerkapazität.“ Der Transit der oben genannten Waren war jedoch weiterhin gestattet. Das Verbot sollte ursprünglich 30 Tage dauern, wurde aber bis zum 15. September verlängert.

Die Ukraine konnte mithilfe der Schwarzmeer-Initiative, einem zwischen den Vereinten Nationen und der Türkei im vergangenen Juli vermittelten Abkommen, Getreide in die EU exportieren. Obwohl die Vereinbarung so dargestellt wurde, als helfe sie Afrika und Teilen Asiens bei der Bewältigung der Nahrungsmittelknappheit, landete ein Großteil der 30 Millionen exportierten Getreidetonnen als Tierfutter in der EU.

Das Abkommen sollte auch westliche Beschränkungen für den Export von russischem Getreide und Düngemitteln aufheben – was jedoch nie geschah. Nach der Verlängerung der Vereinbarung im Mai kündigte Moskau an, dies nicht mehr zu tun, sobald sie im Juli ausläuft.