Die Europäische Kommission gab am Mittwoch bekannt, dass sie im Rahmen ihres neuen Digital Markets Act sechs Technologiegiganten zu „Gatekeepern“ ernannt hat – einem strengen Regelwerk, das die Geschäftsmodelle großer digitaler Plattformen auf den Kopf stellen könnte.

Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta und ByteDance haben sechs Monate Zeit, um ihre Kernplattformdienste mit den im DMA der EU festgelegten Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Dies teilte die Kommission, die Exekutive der Europäischen Union, in einer Pressemitteilung mit.

Die Kommission sagte, sie halte es für möglich Amazonas , Apfel , Alphabet , Meta , Microsoft und Chinas ByteDance als „Gatekeeper“. Der Begriff bezieht sich auf riesige Internetplattformen, die nach Ansicht der EU den Zugang zu zentralen Plattformdiensten wie Online-Suche, Werbung sowie Messaging und Kommunikation einschränken.

Der Block leitete außerdem fünf neue Marktuntersuchungen gegen die US-Technologiegiganten Microsoft und Apple ein und prüfte, ob einige der Dienste der Unternehmen als Gatekeeper gelten sollten oder nicht.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wird die EU die Eingaben von Microsoft und Apple prüfen. Die EU ist davon überzeugt, dass die Bing-, Edge- und Microsoft Advertising-Plattformen von Microsoft sowie der iMessage-Dienst von Apple die Anforderungen erfüllen, um als Gatekeeper zu gelten. Microsoft und Apple argumentieren anders.

Die EU wird auch untersuchen, ob Apples iPadOS, das Betriebssystem hinter der iPad-Tablet-Reihe des Technologieriesen aus Cupertino, Kalifornien, als Gatekeeper bezeichnet werden sollte, obwohl die Europäische Kommission sagt, dass es die Kriterien nicht erfüllt.

Der Digital Markets Act ist ein bahnbrechendes neues EU-Gesetz, das darauf abzielt, wettbewerbswidrige Praktiken großer Technologieunternehmen zu bekämpfen. Kleinere Internetfirmen und andere Unternehmen haben sich darüber beschwert, dass ihnen die Geschäftspraktiken dieser Unternehmen schaden würden.

Beispielsweise erheben die mobilen Betriebssysteme von Google und Apple – die weltweit wichtigsten mobilen Betriebssystemplattformen – eine Gebühr von 30 % für In-App-Käufe, die laut Unternehmen wie Spotify und Epic Games zu hoch ist.

Apple sagte, es sei weiterhin „sehr besorgt“ über die Datenschutz- und Datensicherheitsrisiken, die der Digital Markets Act für seine Nutzer mit sich bringt. Das Unternehmen gab an, dass der DMA zu einer Schwächung der Sicherheit seiner iMessage-Plattform führen könnte – die EU möchte, dass Apple die Zusammenarbeit von iMessage mit konkurrierenden Messaging-Diensten wie WhatsApp erleichtert.

„Unser Fokus wird darauf liegen, wie wir diese Auswirkungen abmildern und unseren europäischen Kunden weiterhin die allerbesten Produkte und Dienstleistungen liefern können“, sagte ein Apple-Sprecher am Mittwoch in einer E-Mail-Erklärung an CNBC.

Bemerkenswert ist, dass die EU ByteDance auch als Gatekeeper benannt hat. Seine Social-Media-Plattform TikTok ist weltweit stärker in die Kritik geraten, da die Aufsichtsbehörden ihre wachsende Beliebtheit und das Potenzial für die Verbreitung von Desinformation an ein junges Publikum befürchten.

EU-Gesetzgeber haben auch Bedenken hinsichtlich der Aussicht geäußert Einfluss Pekings auf TikTok, einschließlich der Möglichkeit, dass Regierungsbehörden die App nutzen könnten, um Benutzer auszuspionieren.