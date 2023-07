Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Montag, Europa strebe danach, „der Partner der Wahl für Lateinamerika und die Karibik“ zu sein, als sie Staats- und Regierungschefs aus 33 lateinamerikanischen und karibischen Ländern zum zweitägigen EU-CELAC-Gipfel in Brüssel begrüßte.

Während die EU der größte Investor Lateinamerikas und der Karibik ist, ist China der größte Handelspartner der Region. Das Global-Gateway-Programm der EU gilt als Gegenstück zu Chinas globalem Investitionsprogramm, der „Belt and Road Initiative“.

Der Gipfel zwischen der EU und der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) ist der erste seit 2015, und von der Leyen sagte: „Wir brauchen unsere engen Freunde, die in diesen unsicheren Zeiten an unserer Seite sind.“

Sie versprach außerdem 45 Milliarden Euro (50,5 Milliarden US-Dollar) an neuen Investitionen für die Region im Rahmen des EU-Global-Gateway-Programms.

Uneinigkeit über die Ukraine-Erklärung

Obwohl der Gipfel, der erste seit acht Jahren, darauf abzielte, alte Verbindungen wiederzubeleben und möglicherweise das ins Stocken geratene Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur voranzutreiben, wurden die europäischen Staats- und Regierungschefs bald durch die Weigerung ihrer Gäste, mit einer scharfen Verurteilung mitzumachen, daran gehindert Russlands Angriffskrieg in der Ukraine im Gipfelkommunique.

Was unternimmt die EU, um zur Bekämpfung der Armut in Lateinamerika beizutragen? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Gastgeber Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, appellierte zu Beginn an die Delegierten, Russlands „illegalen Krieg“ zu verurteilen und sagte, er habe „verheerende Folgen für die Ernährungssicherheit, die Energiepreise und die Weltwirtschaft“.

Michel wurde sofort von CELAC-Präsident Ralph Gonsalves und Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen zurückgewiesen, der argumentierte, der Gipfel sei nicht der richtige Ort, um sich mit dem Thema des Krieges in der Ukraine zu befassen.

„Mir ist bewusst, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständlicherweise mit der Situation in der Ukraine beschäftigt sind“, sagte Gonsalves, „aber dieser Gipfel sollte nicht zu einem weiteren ungünstigen Schlachtfeld für Diskussionen zu diesem Thema werden, was bereits geschehen ist und weiterhin der Fall ist.“ in anderen, relevanteren Foren behandelt.“

Stattdessen ging Gonsalves auf das Thema Wiedergutmachung und die Rolle Europas im Sklavenhandel ein und sagte, er hoffe, dass das Kommunique „die historischen Hinterlassenschaften des Völkermords an Ureinwohnern und der Versklavung afrikanischer Körper und etwas in Richtung Wiedergutmachungsgerechtigkeit“ ansprechen würde.

Andere Staats- und Regierungschefs, insbesondere der brasilianische Präsident Lula, bezeichneten den Krieg in der Ukraine als ein Versagen der internationalen Diplomatie und nicht als einen Akt einseitiger Aggression seitens des Kremls.

Lula, der die EU-Staats- und Regierungschefs wegen seiner mangelnden Bereitschaft, Putin zu verurteilen, frustriert hat und den Westen für seine Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert hat, sagte: „Der Wettlauf um Waffen macht die Bewältigung von Themen wie dem Klimawandel noch schwieriger.“

Mercosur, ein Hauptpunkt des Gipfels, kommt zu kurz

Eines der Hauptziele des Gipfels bestand darin, Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur von 2019 anzugehen.

Obwohl dem zwischen der EU, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay vorgeschlagenen Abkommen damals weitgehend zugestimmt wurde, liegt es seit 2019 in der Schwebe, da mehrere EU-Länder die Ratifizierung aus Umweltgründen – vor allem hinsichtlich der Entwaldung in den USA – verweigerten Amazon sowie landwirtschaftliche Konkurrenz.

Der 2022 verabschiedete sogenannte Green Deal der EU sieht beispielsweise vor, dass Handelsabkommen strengen Umweltstandards entsprechen müssen.

Vor allem Brasilien hat die Forderungen der EU zurückgedrängt. „Die Verteidigung der Umweltwerte, die wir alle teilen, kann keine Entschuldigung für Protektionismus sein“, sagte der brasilianische Präsident Lula, der argumentierte, dass sein Volk eine wirtschaftliche Entwicklung verdient habe.

Der Spitzendiplomat der Europäischen Union, Josep Borrell, sagte Reportern am Montag, dass er beim Abschluss des Abkommens auf dem Gipfel keinen „großen Durchbruch“ erwarte.

Ein hochrangiger spanischer Diplomat sagte Reportern in Brüssel, dass EU-CELAC „ein politischer Gipfel und kein Verhandlungsgipfel sein wird“.

Handelsabkommen EU-Mercosur: Eine Geschichte zweier Viehzüchter Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

js/wmr (AFP, Reuters)