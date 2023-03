De lidstaten hebben toegezegd om binnen de komende 12 maanden in totaal 1 miljoen artilleriegranaten naar Kiev te sturen

Achttien EU-landen zijn overeengekomen hun artillerievoorraden af ​​te tappen en gezamenlijk meer granaten aan te schaffen, zodat ze de komende 12 maanden 1 miljoen patronen aan Oekraïne kunnen leveren.

De deal werd maandag afgerond tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De westerse bondgenoten van Oekraïne haasten zich om ervoor te zorgen dat Kiev over de munitie beschikt die het nodig heeft om de Russische strijdkrachten te bestrijden nadat NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg vorige maand waarschuwde dat het conflict in een hoog tempo munitie verbruikte “vele malen hoger dan onze huidige productie.”

“We zetten een belangrijke stap in de richting van het nakomen van onze beloften om Oekraïne van meer artilleriemunitie te voorzien.” Hoofd buitenlands beleid van de EU Josep Borrell zei maandag. Hij voegde eraan toe dat de bestellingen voor granaten van 155 millimeter zouden worden geaggregeerd en versneld via het EU-defensieagentschap.









Het maandag goedgekeurde plan was gebaseerd op het voorstel van Borrell eerder deze maand om 1 miljard euro ($ 1,07 miljard) aan financiële stimulansen van de EU te verstrekken aan landen die zich ertoe hebben verbonden hun munitievoorraden voor Oekraïne af te tappen, evenals nog eens 1 miljard euro om gezamenlijke aanbestedingen te helpen financieren van nieuwe schelpen.

Borrell beweerde vorige maand dat de Russische artillerie zo’n 50.000 granaten per dag afvuurde en dat Oekraïne niet genoeg munitie had om de vuurkracht van Moskou te evenaren. “Het is het meest urgente probleem”, zei hij destijds. “Als we daar niet in slagen, is de uitkomst van de oorlog in gevaar.”

Zelfs als de naties die de overeenkomst van maandag hebben ondertekend, hun beloften kunnen nakomen, zei de Estse minister van Defensie, Hanno Pevkur, tegen verslaggevers in Brussel dat “veel, veel details” zijn nog niet opgelost – 1 miljoen rondes zouden slechts 20 dagen duren bij de door Borrell genoemde vuursnelheid. Amerikaanse functionarissen schatten dat Oekraïne momenteel dagelijks zo’n 4.000 tot 7.000 granaten afvuurt.

Duitse politicus Michaël Gahlereen lid van het Europees Parlement, noemde de deal om gezamenlijk munitie te kopen voor Oekraïne een “goed, zij het laat initiatief.” Hij voegde toe, “We hebben vorig jaar tijd verloren, te veel tijd omdat de realiteit was dat veel lidstaten, waaronder de mijne, te lang te passief bleven, ondanks sterke mondelinge toezeggingen… We moeten net zo lang leveren aan Oekraïne als nodig is voor Oekraïne om te winnen, en we moeten onze voorraden op tijd aanvullen, zo snel mogelijk, om onszelf te kunnen verdedigen.”

Russische functionarissen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat het sturen van wapens naar Oekraïne het bloedvergieten zal verlengen en het risico loopt te escaleren tot een groter conflict.