Brussel (dpa) – De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU-landen bespreken verdere steun voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Bij de bijeenkomst in Brussel op maandag zal vooral worden ingegaan op de bevoorrading van de dringend benodigde munitie. Dit komt door de bezorgdheid dat Oekraïne in de nabije toekomst belangrijke soorten munitie zou kunnen missen. Namens Duitsland nemen minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en minister van Defensie Boris Pistorius deel. De EU-Commissie en Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell hadden een plan gepresenteerd om mogelijke leveringen te versnellen. Hiervoor zou twee miljard euro aan EU-financiering beschikbaar kunnen worden gesteld.