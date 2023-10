Finnland wird ein Hafengebiet mit einem schwimmenden Gasterminal in die Liste der strategischen Einrichtungen aufnehmen

Finnland wird den Zugang zu einem Teil des Hafens von Inga, der einen seiner beiden schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals (LNG) beherbergt, einschränken, um die Sicherheit seiner Energieinfrastruktur zu erhöhen, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Die Entscheidung wurde aufgrund verdächtiger Umstände im Zusammenhang mit Leckagen im Balticconnector, einer Unterwasser-Gasleitung, die Finnland und Estland verbindet, getroffen.

Die Behörden des Landes bereiten ein Dekret vor, mit dem das Gebiet um das schwimmende LNG-Terminal Inkoo in eine Liste von 230 Anlagen von strategischer Bedeutung aufgenommen werden soll, deren Zugang, Reisen und Aufenthalt eingeschränkt sind.

„Der Verkehr oder Aufenthalt kann an einem Ort oder in seiner Umgebung aufgrund der Gefahr, die der Ort darstellt oder der er ausgesetzt ist, eingeschränkt sein. Es ist verboten, ohne Genehmigung des Betreibers in einem Gebiet zu reisen oder sich in einem Gebiet aufzuhalten, für das Beschränkungen gelten.“ teilte das Ministerium auf seiner Website mit.

Die Offshore-Erdgaspipeline Balticconnector wurde am Sonntagmorgen wegen Leckage abgeschaltet. Am Dienstag deutete der finnische Präsident Sauli Niinisto an, dass die Pipeline und das Telekommunikationskabel möglicherweise vorsätzlich beschädigt wurden.

Die finnischen Behörden haben eine Untersuchung der mutmaßlichen „externen Aktivität“ eingeleitet, die Schäden am Balticconnector verursacht hat. Dies geschieht ein Jahr, nachdem Russlands nahegelegene Nord Stream-Erdgaspipelines im vergangenen September durch Unterwasserexplosionen zerstört und dadurch funktionsunfähig gemacht wurden.

Der Vorfall hat Finnland und seine nordischen Nachbarn dazu veranlasst, die Sicherheitsmaßnahmen und Patrouillen in der Nähe kritischer Energieinfrastrukturen zu verstärken.

Finnland errichtete das Inkoo-LNG-Terminal im Januar im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Gasgrid Finland Oy und dem US-amerikanischen Unternehmen Excelerate Energy, die im Mai 2022 geschlossen wurde, nur wenige Tage nachdem Russland die Pipeline-Gaslieferungen nach Finnland eingestellt hatte, weil Helsinki nicht bereit war, den Treibstoff in Rubel zu bezahlen.

