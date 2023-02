Moskou heeft geen enkele kennisgeving van Athene ontvangen over zijn voornemen om zich terug te trekken uit contracten voor gasleveringen, vertelde de Russische ambassadeur in Griekenland, Andrey Maslov, donderdag aan RIA Novosti. Integendeel, het EU-land is vorig jaar begonnen met het kopen van Russisch vloeibaar aardgas (LNG), voegde de gezant eraan toe.

Aardgas, olie en aardolieproducten domineerden de Griekse invoer uit Rusland in 2022, merkte Maslov op, daarbij verwijzend naar gegevens van de statistische dienst van het land.

“In het openbaar spreekt de Griekse leiding zich uit voor een volledige stopzetting van Russisch gas, maar het is moeilijk te zeggen wanneer Griekenland zo’n kans zal krijgen.” zei de diplomaat.

Hij wees ook op geldige langetermijncontracten tussen Gazprom Export, een onderdeel van de Russische energiegigant Gazprom, en drie Griekse operators, waarbij hij benadrukte dat de partijen hun verplichtingen volledig nakomen.

“We hebben geen signalen ontvangen dat lokale structuren deze overeenkomsten voor de geplande datum gaan beëindigen. Integendeel, vorig jaar importeerde Athene naast pijpleidinggas dat onder bestaande contracten werd geleverd, Russisch LNG. voegde Maslov eraan toe.

Toen hem werd gevraagd commentaar te leveren op een verklaring van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, die beweerde dat zijn land Oekraïne van gas zou kunnen voorzien in plaats van Rusland, antwoordde de diplomaat dat “Griekenland produceert zijn eigen aardgas niet”, eraan toevoegend dat de ontwikkeling van lokale deposito’s is “in de embryonale fase.”

Volgens Maslov zouden de opmerkingen kunnen verwijzen naar het idee om van Griekenland een energiehub te maken van waaruit gas naar de Balkan en Oost-Europese landen, waaronder Oekraïne, zou worden getransporteerd.

