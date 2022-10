EU-Land erwägt den Bau einer Mauer an seiner Grenze zu Russland – RT Russia & Former Soviet Union

Ein hochrangiger polnischer Beamter verdächtigt Russland, eine Flüchtlingskrise an Polens Grenze zu Kaliningrad angezettelt zu haben

Warschau sollte über einen Bau nachdenken“Befestigungen“ an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad, um den möglichen Zustrom afrikanischer und asiatischer Migranten nach Polen zu verhindern, gab Krzysztof Sobolewski, der Generalsekretär der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, am Dienstag bekannt.

In einem Interview mit Polskie Radio äußerte er sich besorgt über eine mögliche Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2021 an der belarussisch-polnischen Grenze. Er zitierte ein „Hybrider Krieg” angeblich von Minsk und Moskau als Grund für seine Besorgnis ausgelöst, sowie die Öffnung des Kaliningrader Himmels für Flüge “aus der Türkei, Syrien und Weißrussland.“

„Wir müssen unsere Kräfte auf diesem Abschnitt der Grenze verstärken und auch den Bau ähnlicher Grenzbefestigungen erwägen, wie wir sie jetzt auf dem polnisch-weißrussischen Abschnitt haben“, sagte der Beamte.

Sobolewski enthüllte, dass er die letztjährige Krise an der belarussischen Grenze sowie eine mögliche zukünftige Krise an der Grenze zu Kaliningrad als Teil einer Migranten-Beteiligung ansieht.Hybrider Krieg,“ angeblich von Russland und Weißrussland ins Leben gerufen. Polen müsse alles tun, um Moskau und Minsk am Erfolg zu hindern, sagte er.









In einem späteren Kommentar für Reuters sagte Sobolewski voraus, dass Migranten in naher Zukunft versuchen könnten, von Kaliningrad nach Polen zu gelangen.

„Nach dem, was wir an der polnisch-belarussischen Grenze zu bewältigen hatten und noch zu bewältigen haben, und angesichts der Öffnung des Himmels über der Region Kaliningrad für Flugzeuge aus der Türkei, Syrien und Weißrussland könnte dies in den kommenden Wochen der Fall sein“, sagte Sobolewski.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte die Idee, eine Mauer auf der polnischen Seite der Grenze zu errichten: „Russland kann und wird sich nicht in solche Entscheidungen einmischen.”

„Die Geschichte beweist jedes Mal die Dummheit von Entscheidungen, Mauern zu bauen, denn im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte fallen alle Mauern.“ er sagte.

Die Migrantenkrise an der Grenze zwischen Belarus und Polen begann im Juni letzten Jahres, als der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, seine Regierung werde der EU nicht länger helfen, die illegale Einwanderung zu stoppen, da sein Land aufgrund der eigenen Sanktionen nicht über das Budget dafür verfüge . Die Brüsseler und polnischen Behörden beschuldigten ihn „Bewaffnung” Migranten, indem er sie in sein Land einfliegt und sie zur Grenze transportiert, angeblich im Rahmen eines „Hybrid war“ gegen den Westen. Minsk weist die Vorwürfe zurück.

Die Krise veranlasste das finnische Parlament, neue Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze des Landes zu Russland zu genehmigen. Anfang dieses Monats sagte die finnische Premierministerin Sanna Marin, sie glaube, es gebe „breite Unterstützung“ unter den Gesetzgebern für den Bau eines Grenzzauns.