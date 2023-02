(dpa) – Die EU-Kommission heeft Apple in een van de muziekstreaming-marktführer van Spotify ausgelösten Wettbewerbsverfahren deutlich eingeschränkt. De EU-kartelwächter beoordeelt nu noch, maar de Apple App-versie is niet beschikbaar, in der Anwendung darauf hinzweisen, dass sie Abonnements auch außerhalb der Download-Plattform des iPhone-Konzerns abschließen können. Dat is een oneerlijke Handelspratik.

De Vorwurf, Apple misbrauche een marktbeherrschende positie, weil der Konzern Entwicklern die Nutzung seines gebührenpflichtigen Systems für In-App-Käufe vorschreibe, ließ die Kommission hingegen gedaald. Man nehme keine Einordnung der Legalmäßigkeit dieses Vorgehens mit Bezug auf dies Wettbewerbsverfahren mehr vor, teilte the Brüsseler Behörde am Dienstag mit.

Apple begreep dat Entscheidung. Man droeg zoveel meer met de Kommission arbeiten, um ihre Conceive zu verstehen en zu beantworten, hieß es in einer Stellungnahme. Spotify-kookplaat hing haarvor, dass die Kommission Apple weiter wettbewerbsfeindliches Verhalten zum Schaden von Verbrauchern en Entwicklern vorwerfe.

Als iemand rechtstreeks Apple-apps gebruikt in Apps-abonnementen, is het mogelijk dat één van de verkopers van Kaufpreis en den Konzern abführen – 30 Prozent im ersten Jahr, 15 Prozent danach. Bij streaming-services kan het gebeuren dat de website wordt geabstraheerd en vervolgens in de app wordt gebruikt. In die herfst geeft Apple niet om geld. Einige Dienste setzen den Preis für In-App-Käufe, other views ganz darauf, Abos innerhalb der Anwendungen anzubieten.

Aus Sicht von Apple entspricht das Verbot, innerhalb der App auf für den Entwickler fünstigere Kaufwege hizuweisen, den Gepflogenheiten in der Offline-Welt. Schließlich würde kein Geschäftsinhaber es tolerieren, wenn jemand bei ihm Werbung für einenOTHERs Laden aufstellen würde, argumentiert der Konzern. App-entwickler konnen op websites en per e-mail voor de Abo-Abschluss im Netz werben.

Die Kommission betonte alldings, das Verbot von Hinweisen in den Apps sei “again notern, nor angemessen” en könne dazu führen, dass Nutzer von Streaming-Diensten auf Apples Plattforms mehr Geld bezahlten. Beschadig ook de Regelung van Interessen der App-Entwickler, of de Auswahl für Verbraucher eingeschränkt.

Die Kommission nannte keine Begründung für die Entscheidung, één van de Vorwürfe von Frühjahr 2021 gevallen van lassen. In de EU wordt de wet op de digitale markten (DMA) goedgekeurd, er zijn andere Apple-zwingen die kunnen worden gebruikt om andere App Stores te gebruiken.