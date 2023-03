De plannen van de EU-Kommission nach Medienrapporten die zijn geciteerd door de Selbstversorgung mit grünen Technology, um de Abhängigkeit von Drittländern who China to reduzieren. Die programma’s die “Wirtschaftswoche” en das “Handelsblatt” am Samstag unter Berufung auf Pläne der Brüsseler Behörde. Demnach soll die EU ab 2030 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs and emissionfreien Technologien selbst produzieren, the “Wirtschaftswoche” schrieb von “mindestens 40 Prozent”.