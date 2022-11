EU kämpft um Beschlagnahme russischer Vermögenswerte – Politico — RT World News

Brüssel kann das Eigentum nicht legal beschlagnahmen und sucht nach Schlupflöchern, um solche Beschlagnahmen zu erleichtern, berichtet die Verkaufsstelle

Die Europäische Kommission untersucht, wie sie Hunderte von Milliarden Dollar an russischem Staats- und Privatvermögen beschlagnahmen könnte, heißt es in einem Dokument, das Politico am Montag vorgelegt wurde. Das Ziel der Initiative ist angeblich „Ermittlung von Möglichkeiten zur Stärkung der Aufspürung, Identifizierung, Einfrierung und Verwaltung von Vermögenswerten als vorbereitende Schritte für eine mögliche Beschlagnahme.“

Der Block hat ein Auge auf fast 300 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten der russischen Zentralbank geworfen, die derzeit eingefroren sind, sowie auf die Vermögenswerte von Russen auf der Sanktionsliste. Der Europäische Rat hat die Kommission letzten Monat daran erinnert, dass sie beauftragt wurde, „Optionen im Einklang mit EU- und internationalem Recht„für die Verwendung dieser eingefrorenen russischen Gelder“um den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen.“



Rechtsexperten haben Zweifel geäußert, dass es möglich ist, das Vermögen eines anderen Landes nach geltendem Völkerrecht einseitig zu beschlagnahmen. Mit Blick auf eine Änderung dieses Gesetzes hat Brüssel vorgeschlagen, die Umgehung von Sanktionen in der EU zu einem Verbrechen zu machen, eine Entscheidung, die die einstimmige Zustimmung der Mitgliedsländer erfordern würde. Doch selbst wenn diese Einigung zustande käme, müsste der Block gegen jede einzelne Beschlagnahme vorgehen, was eine klare Verbindung zwischen dem Eigentümer der fraglichen Vermögenswerte und Russlands Militäroperation in der Ukraine beweist.

Ausländische Investitionen sind völkerrechtlich vor entschädigungsloser Beschlagnahme geschützt. In dem von Politico eingesehenen Dokument räumte die Europäische Kommission ein, dass Vermögenswerte der Zentralbank „allgemein als von der Immunität gedeckt angesehen.“ Während die Beschlagnahme des Vermögens staatseigener Unternehmen eine Verletzung dieser Immunität vermeiden würde “allgemein gesagt“, stellte die Kommission fest, dass sie „eine ausreichende Verbindung zum russischen Staat nachweisen müssen„Für jeden Fall.









Weniger invasiv wäre ein „Wegzugssteuer“, die auf das Vermögen sanktionierter Personen abzielt, die versuchen, ihr Eigentum aus der EU zu transferieren. Professor Stephan Schill von der Universität Amsterdam sagte Politico jedoch, dass diese Personen behaupten könnten, dass als Zielgruppe ihr Menschenrecht auf Nichtdiskriminierung verletzt worden sei, oder sich auf das Menschenrecht auf Eigentum berufen könnten.

Unter der aktuellen regelbasierten internationalen Ordnung ist die EG nicht in der Lage, russisches Eigentum legal zu enteignen, so Schill: „Die EU und die Mitgliedstaaten versuchen, ein neues Strafrecht einzuführen.“

US-Finanzministerin Janet Yellen räumte dies im Mai ein und wies darauf hin, dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten der russischen Zentralbank „nicht etwas, das in den Vereinigten Staaten gesetzlich zulässig ist“ oder vielen anderen Ländern. Die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten drängten die Europäische Kommission dennoch weiter, einen Weg zu finden, die eingefrorenen Gelder zu beschlagnahmen.