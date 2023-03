BRUSSEL – De Europese Commissie heeft haar regels met betrekking tot de reispraktijken van hoge ambtenaren vernieuwd na onthullingen dat de beste transportbureaucraat van de EU zijn eigen gratis vluchten naar Qatar heeft ondertekend.

Een woordvoerder van de Europese Commissie kondigde dinsdag tijdens een reguliere briefing voor journalisten aan dat EU-functionarissen ’s ochtends op de hoogte waren gebracht dat geautoriseerde reizen die door derden worden betaald, nu “beperkt” zullen zijn.

Bovendien zullen de directeuren-generaal — de hoogste ambtenaar in elk directoraat-generaal — de betrokken commissaris van hun DG of hun kabinetschefs moeten raadplegen wanneer zij de uitgaven voor hun eigen missies willen goedkeuren.

“Vanaf nu gelden er strengere regels voor reizen die worden betaald door de organisatoren of derden”, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Directeuren-generaal mogen alleen reizen goedkeuren die worden betaald door autoriteiten in lidstaten; internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de G7; of openbare en particuliere universiteiten wanneer de missie wordt uitgevoerd voor academische doeleinden.

De beleidswijziging volgt op onthullingen van POLITICO dat Henrik Hololei, de directeur-generaal van de transportafdeling van de Commissie, gratis vluchten nam van de regering van Qatar terwijl zijn team onderhandelde over een grote luchtvaartovereenkomst die van vitaal belang was voor de eigen luchtvaartmaatschappij van de Golfstaat.

De Estse ambtenaar, die eerder kabinetschef was van voormalig commissaris Siim Kallas (vader van de huidige premier Kaja Kallas), vloog tussen 2015 en 2021 negen keer gratis business class met Qatar Airways, volgens details verkregen door POLITICO via vrijheid van informatie aanvragen. Zes van de gratis vluchten vonden plaats terwijl de markttoegangsovereenkomst werd opgesteld, en vier daarvan werden betaald door de regering van Qatar of een groep met banden met Qatar.

De Commissie heeft sindsdien gezegd dat de reizen in overeenstemming waren met de regels en dat alle mogelijke belangenconflicten destijds “zorgvuldig overwogen en uitgesloten” waren.

Maar maandag bevestigde de Commissie dat de persoon die verantwoordelijk was voor het beslissen over de reisplannen geen belangenverstrengeling aan de orde stelde, Hololei zelf was.

De aankondiging van de Commissie op dinsdag dat directeuren-generaal nu goedkeuring moeten krijgen van kabinetschefs of commissarissen komt een dag nadat EU-ombudsman Emily O’Reilly een onderzoek opende naar hoe de Commissie omgaat met reiskosten die door derden worden betaald.

De laatste onthullingen deden nieuwe vragen rijzen over de ethische normen van de EU op een uiterst gevoelig moment. Brussel vecht al om de schade in te dammen van het zogenaamde Qatargate-corruptieschandaal dat het Europees Parlement heeft overspoeld met beschuldigingen van omkoping en het witwassen van geld.