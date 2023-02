Alle grote beperkingen zijn al opgelegd, aldus de voorzitter van de Europese Raad

De debatten van de Europese Unie over nieuwe sancties tegen Rusland zijn uitdagender geworden, aangezien het blok al alle mogelijke grote sancties tegen het land heeft opgelegd en er zijn “niet veel dingen meer” doen, zei voorzitter van de Europese Raad Charles Michel maandag.

In een interview met de Belgische krant LeSoir zei hij dat elk nieuw strafpakket nu gericht is “het dichten van mazen in de wet en het voorkomen van pogingen tot omzeiling”, aangezien alle belangrijke sancties al van kracht zijn.

“Het belangrijkste is al gedaan omdat we sancties hebben opgelegd aan fossiele brandstoffen… Als je eenmaal de grote stappen hebt gezet, kun je niet veel meer doen,” voegde Michel eraan toe.

Vorige maand, tijdens een reis naar Kiev, waar hij de Oekraïense president Vladimir Zelensky ontmoette, gaf Michel toe dat de onderhandelingen over verdere sancties met elke nieuwe ronde steeds gecompliceerder werden, omdat aanvullende doelen nu schaars zijn.

“Elk debat over sancties is veel moeilijker dan het vorige”, hij zei.









Het tiende pakket EU-sancties tegen Rusland, waarover momenteel wordt onderhandeld, heeft naar verluidt een waarde van 11 miljard euro (11,7 miljard dollar) en zal gericht zijn op het stopzetten van de verkoop van hightechgoederen die in wapensystemen kunnen worden gebruikt.

De zwarte exportlijst zal naar verluidt elektronica, lasers, radioapparatuur, software, avionica, mariene camera’s en zeldzame-aarde-mineralen omvatten, evenals andere meer specifieke componenten die in nanotechnologie worden gebruikt.

De sancties zullen naar verluidt gericht zijn op meer Russische geldschieters, waardoor Alfa Bank, Rosbank en Tinkoff Bank aan de zwarte lijst van de EU worden toegevoegd. Het zal Russische ingezetenen ook verbieden om functies te bekleden in de bestuursorganen van kritieke Europese bedrijven, en de levering van gasopslagcapaciteit beperken tot in Rusland gevestigde entiteiten.

Brussel heeft tot nu toe negen sanctiepakketten tegen Rusland aangenomen, gericht tegen tal van sectoren van de economie, maar ook tegen zakenmensen, politici en journalisten.

