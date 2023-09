Die Europäische Kommission wird ein am Freitagabend auslaufendes Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide nicht verlängern und hat in letzter Minute trotz intensiver Lobbyarbeit aus östlichen EU-Ländern beschlossen, es außer Kraft zu setzen.

Die Einfuhr von ukrainischem Getreide, darunter Weizen und Mais, wurde im Rahmen einer Anfang des Jahres mit Brüssel getroffenen Vereinbarung aus dem Hoheitsgebiet von fünf östlichen EU-Ländern – darunter Polen, Ungarn und Rumänien – verboten. Lediglich der Transit zu anderen Zielorten war erlaubt. Die Maßnahmen wurden eingeführt, um die Landwirte in den fünf Ländern vor dem Zustrom billiger Produkte aus ihrem vom Krieg zerrütteten Nachbarn zu schützen.

„Die bestehenden Maßnahmen laufen heute aus“, sagte die EU-Exekutive in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Marktverzerrungen in den fünf an die Ukraine angrenzenden Mitgliedstaaten verschwunden seien.

Die Ukraine müsse nun Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Getreideexporte die Nachbarmärkte nicht verzerren, heißt es in der Erklärung weiter. Die Kommission wird unterdessen von der Verhängung von Beschränkungen absehen, solange wirksame Maßnahmen der Ukraine vorhanden sind und voll funktionsfähig sind.

Die Entscheidung folgt auf monatelange intensive Lobbyarbeit des EU-Landwirtschaftskommissars Janusz Wojciechowski und der Regierung seines Heimatlandes Polen, die Beschränkungen mindestens bis Ende des Jahres in Kraft zu halten – und ihren Geltungsbereich auf andere Produkte auszudehnen.

Die Kommission verabschiedete die Beschränkungen im Mai, nachdem Polen und Ungarn ihre Grenzen für ukrainische Importe geschlossen hatten, um protestierende Landwirte zu besänftigen. Die beiden Verbote verstießen gegen EU-Recht, da nur die Kommission für den Handel der Union zuständig ist.

Polen und Ungarn haben mit der Wiedereinführung einseitiger Verbote gedroht, falls die Kommission die Beschränkungen am Freitag auslaufen lassen sollte.