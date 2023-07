Die Union geht davon aus, dass das lange aufgeschobene Freihandelsabkommen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird

Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur-Block südamerikanischer Volkswirtschaften, bestehend aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, könnte bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag.

Bei einem Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, dem größten Mitgliedsstaat des Mercosur, sagte sie, der Deal sei „In Reichweite” und dass die Parteien derzeit daran arbeiten, die verbleibenden Differenzen zu klären.

„Was wir heute besprechen möchten, ist, wie wir unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmen stärker vernetzen, wie wir Risiken verringern und unsere Lieferketten stärken und diversifizieren können und wie wir unsere Volkswirtschaften so modernisieren können, dass Ungleichheiten verringert werden und allen zugute kommt.“, erklärte von der Leyen.

„All dies ist für uns erreichbar, wenn wir das EU-Mercosur-Abkommen über die Ziellinie bringen, und wir sind entschlossen, alle verbleibenden Differenzen so schnell wie möglich beizulegen.“

Sie wies darauf hin, dass Brüssel sich verpflichtet habe, bis zum Jahr 2027 bis zu 45 Milliarden Euro (50,6 Milliarden US-Dollar) in Lateinamerika und den Ländern der Karibik zu investieren, auch im Bereich der grünen Energie.

Der brasilianische Präsident sagte, sein Land sei entschlossen, das Handelsabkommen abzuschließen, merkte jedoch an, dass er erwarte, dass das Abkommen erfolgreich sein werde.ausgewogen“ und ohne „unvernünftig„Umweltanforderungen.









„Jeder weiß, dass Brasilien seinen Teil zum Klimaproblem beitragen wird. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Abholzung im Amazonasgebiet bis 2030 zu stoppen. Und während dieser Debatte möchten wir der Europäischen Kommission klar machen, dass es im südamerikanischen Amazonasgebiet 50 Millionen Einwohner gibt, die menschenwürdige Überlebensbedingungen benötigen.“ er erklärte.

Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur begannen im Jahr 2000, wurden jedoch später ins Stocken geraten, nachdem die EU von den südamerikanischen Ländern zusätzliche Garantien für Abholzung und Arbeitsrechte verlangte, da sie befürchtete, dass das Abkommen Mercosur-Bauern dazu ermutigen würde, Amazonaswälder abzuholzen, um Sojabohnen anzubauen oder Rinder zu weiden, um sie an die Union zu verkaufen. Innerhalb der EU bestehen auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen, die das Abkommen auf die europäischen Landwirte haben wird, wenn billigere Importe aus dem Mercosur auf den Markt strömen.

Der Mercosur arbeite derzeit an einem Gegenvorschlag zu den Umweltforderungen der EU, den er der EU in den kommenden Wochen vorlegen wolle, sagte ein hochrangiger brasilianischer Diplomat letzte Woche der Financial Times.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT