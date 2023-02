EU-Gipfel: Migration begrenzen, Ukraine stärken

Stand: 10.02.2023 05:27

Der Europäische Rat hat seinen Sondergipfel in Brüssel beendet. Auf der Tagesordnung standen Gespräche über die weitere Unterstützung der Ukraine. Dabei ging es auch um das langjährige Thema Migration.

Von Matthias Reiche, ARD Studio Brüssel

Ursprünglich als Sondergipfel für Migration geplant, wurde dieses Thema dann bis in die frühen Morgenstunden diskutiert und die Meinungen gingen weiter auseinander. Das musste auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Ende der Beratungen einräumen: „Natürlich gibt es verschiedene Zusagen. Deutschland war immer bereit zu helfen, wenn es zum Beispiel bei den Ländern im Mittelmeerraum in Frage kommt, kann man das auch übernehmen.“ einige Flüchtlinge direkt.“

Andere seien weniger involviert, sagt Scholz. „Aber ich denke, es ist immer noch eine Situation, in der viele gelernt haben: Die Vorstellung, dass es nur mit den anderen Flüchtlingen ist und man sich inkompetent fühlen kann, ist wahrscheinlich unrealistisch. Und das ist auch meine Überzeugung.

Mehr Isolation, schnellere Abschiebungen

Vorerst setzen die meisten Regierungen aber auf eine stärkere Abschottung und wollen vor allem über schnellere Abschiebungen und bessere Grenzsicherung reden. Vor diesem Hintergrund wurde ein Pilotprojekt zur Grenzsicherung zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei vereinbart, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt: „Wir werden unsere Außengrenzen besser schützen und illegale Migration verhindern.“

Dafür gibt es drei Fördermöglichkeiten: nationale Mittel, Mittel im Rahmen des Solidaritätsmechanismus zwischen den Ländern und EU-Haushaltsmittel, so von der Leyen. „Die sollen vor allem für die Infrastruktur sein, ohne die kein Grenzzaun funktioniert. Man braucht Kameras, elektronische Überwachung, man braucht Fahrzeuge, Personal und Wachtürme.“

Um die Zahl der Rückführungen zu erhöhen, wurde vereinbart, dass die Ablehnung eines Asylantrags in einem Land auch in allen anderen Mitgliedsstaaten anerkannt wird. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt der italienische Ministerpräsident Giorgia Meloni. Denn Fakt ist: Migration ist immer ein gesamteuropäisches Thema.

Selenskyj hält eine bewegende Rede

Der EU-Gipfel begann am Donnerstag mit einem emotionalen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen nachdrücklicher Wunsch nach mehr Waffenlieferungen die Debatte um die umstrittene Lieferung westlicher Kampfjets weiter befeuern dürfte: „Ich habe kein Recht, ohne Ergebnisse nach Hause zu gehen Rückzug. Um zu überleben, brauchen wir diese Waffen.“

Er sei sich, so Zelensky, absolut sicher, dass dies ein Weg sei, die gemeinsamen Werte Europas zu verteidigen. „Wenn Sie der Ukraine helfen, helfen Sie sich letztendlich selbst. Und es ist wichtig, diese Hilfe rechtzeitig zu leisten. Ich kann nur sagen, dass es in Bezug auf diese Waffen positive Signale gibt, aber sie müssen konkreter werden. „

Gleiches gilt für die von Kiew angestrebte EU-Mitgliedschaft. Während Selenskyj forderte, die Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr aufzunehmen, wollte sich der Präsident der EU-Kommission nicht auf einen Zeitrahmen festlegen.