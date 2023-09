Ein Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat am Mittwoch eine Schadensersatzklage abgewiesen, die eine syrische Familie gegen die syrische Grenzschutzbehörde Frontex eingereicht hatte und die behauptet hatte, sie sei ohne Rücksicht auf das Völkerrecht über Schutzsuchende abgeschoben worden.

Nach internationalem Recht ist das so genannte Pushback – das Zurückschicken von Menschen, die an einer Landesgrenze Schutz beantragt haben – ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Situation in ein anderes Land illegal.

Allerdings erklärte das Gericht in einer Pressemitteilung, dass Frontex nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Abschiebung der Familie haftbar gemacht werden könne, da die Agentur nicht befugt sei, Rückkehrentscheidungen von Mitgliedstaaten oder Asylanträge zu beurteilen.

Nur EU-Mitgliedstaaten „sind zuständig, die Begründetheit von Rückkehrentscheidungen zu beurteilen und Anträge auf internationalen Schutz zu prüfen“, sagte das Gericht.

Was behauptete die Familie?

Die sechsköpfige syrische Familie, die heute im Irak lebt, sagte, sie sei 2016 mit einem von Frontex durchgeführten Flug aus dem EU-Mitglied Griechenland in die Türkei abgeschoben worden, ohne dass ihr Asylantrag zuvor geprüft worden sei.

Nach Angaben der Anwältin der Familie, Lisa-Marie Komp, wurde der Familie mitgeteilt, dass der Flug sie in die griechische Hauptstadt Athen und nicht in die Türkei führen würde.

Darüber hinaus seien die Familienmitglieder während des Fluges getrennt gehalten worden und es sei ihnen verboten worden, Fragen zu stellen, sagte Komp und fügte hinzu, dass die Kinder auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht behandelt worden seien.

Die Familie hatte Schadensersatz für materielle und immaterielle Schäden infolge der Rückführungsaktion gefordert.

Gegen das Urteil des zweithöchsten Gerichts der EU vom Mittwoch kann Berufung eingelegt werden. Gegen das Urteil vom Mittwoch kann beim höchsten Gericht der EU, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), Berufung eingelegt werden.

Viele Syrer sind im Zuge des 2011 ausgebrochenen Bürgerkriegs aus ihrem Heimatland geflohen. Ihr Exodus war einer der Hauptauslöser der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, in deren Verlauf Hunderttausende Menschen in Europa Zuflucht suchten.

Die Türkei und die EU haben 2016 eine Vereinbarung getroffen, die 2019 erneuert wurde und in der sich die Türkei bereit erklärte, Menschen, die versuchen, illegal nach Griechenland einzureisen, als Gegenleistung für humanitäre Hilfe in Höhe von 6 Milliarden Euro (rund 7 Milliarden US-Dollar) zurückzunehmen. Das Abkommen hob jedoch nicht die Verpflichtung der Länder auf, Asylanträge zunächst zu prüfen.

Umstrittene Agentur

Frontex wird häufig von Nichtregierungsorganisationen beschuldigt, bei seinen Bemühungen zum Schutz der EU-Außengrenzen die Rechte von Migranten verletzt zu haben.

Letztes Jahr trat Fabrice Leggeri von seinem Posten als Frontex-Direktor zurück, weil ihm und seinen Mitarbeitern schwere Vorwürfe der Misshandlung von Migranten auf dem Weg nach Europa vorgeworfen wurden.

