Die Europäische Union hat Apple, Amazon, dem Google-Eigentümer Alphabet, Meta Platforms, ByteDance und Microsoft strengere Beschränkungen auferlegt, indem sie sie gemäß dem Digital Markets Act (DMA) zu digitalen „Gatekeepern“ ernannt hat.

Die Aufsichtsbehörden leiteten außerdem vier Untersuchungen gegen den iMessage-Dienst von Apple und die Bing-, Edge- und Werbegeschäfte von Microsoft ein, nachdem die Unternehmen argumentiert hatten, dass sie nicht unter die neuen Regeln fallen sollten.

Unternehmen, die einen „Kernplattformdienst“ wie die Google-Suche betreiben, müssen den DMA bis März 2024 einhalten. Der DMA zielt darauf ab, die Fähigkeit großer Technologieunternehmen, ihre Marktmacht zu missbrauchen, zu stoppen und es kleineren Akteuren zu erleichtern, online zu agieren. Sieben Unternehmen hatten der Kommission bereits selbst mitgeteilt, dass sie die gesetzlichen Schwellenwerte für den Gatekeeper-Status erfüllen.

Kernplattformdienste decken ein breites Spektrum an Angeboten von Unternehmen ab. Dies können Suchmaschinen, soziale Netzwerke, App Stores, Messaging-Plattformen, virtuelle Assistenten, Webbrowser, Betriebssysteme und Online-Vermittlungsdienste sein.

Solche Plattformen sollten in der EU mindestens 45 Millionen aktive monatliche Nutzer haben; und einen Umsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro in den letzten drei Geschäftsjahren oder eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro. Sie könnten auch ein „Tor“ für Unternehmen zum Erreichen der Endnutzer darstellen, einen „erheblichen Einfluss“ auf den Unternehmenssektor der EU haben und eine „feste und dauerhafte Position“ in ihren jeweiligen Märkten schaffen. Die Kommission ist außerdem befugt, Gatekeeper außerhalb dieser Schwellenwerte zu benennen, um Dienste zu erfassen, die zu Engpässen in der digitalen Wirtschaft führen.

Dies sind die Gatekeeper und ihre Plattformen, die in den Geltungsbereich des DMA fallen:

Apfel

Appstore (Vermittlung)

Apple gab Anfang des Jahres bekannt, dass sein iOS App Store durchschnittlich etwa 101 Millionen aktive Benutzer pro Monat hat und auch als sehr große Online-Plattform (VLOP) gemäß dem neuen EU-Regelwerk zur Inhaltsmoderation, dem Digital Services Act, qualifiziert ist.

Safari (Browser)

IOS (Betriebssystem)

Alphabet

Acht Google-Produkte von Alphabet verleihen dem Unternehmen den Gatekeeper-Status. Das Unternehmen teilte im Februar mit, dass Google durchschnittlich 332 Millionen monatliche Suchnutzer habe. Die Werbetechnologie in seinem Browserdienst ist bereits Gegenstand einer EU-Untersuchung wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens.

Chrom (Browser)

Google Android (Betriebssystem)

Google (Anzeigen)

Google-Suche (Suchmaschine)

Google Play (Vermittlung)

Google Play ist der weltweit größte App Store mit durchschnittlich 274,6 Millionen aktiven monatlichen Nutzern. Das bedeutet, dass es auch als VLOP qualifiziert ist.

Google Maps (Vermittlung)

Google Shopping (Vermittlung)

Youtube (Video teilen)

Amazonas

Amazonas (Anzeigen)

Amazonas Marktplatz (Vermittlung)

Mit mehr als einer Milliarde monatlichen Besuchen von Verbrauchern ist Amazon der dominierende Akteur auf dem europäischen E-Commerce-Markt. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr außerdem eine Marktkapitalisierung von 1,29 Billionen Euro und lag damit deutlich über der Wertbenchmark des DMA.

Metaplattformen

Facebook hatte allein in Europa im zweiten Halbjahr 2022 durchschnittlich 255 Millionen aktive Nutzer pro Monat, während Instagram etwa 250 Millionen Nutzer hatte, teilte das Unternehmen im Februar mit.

Das Unternehmen behauptete sogar, die DMA habe es sofort daran gehindert, seine neue Threads-App in der EU auf den Markt zu bringen, da für die Anmeldung derzeit ein Instagram-Konto erforderlich sei, was nach den neuen Regeln nicht zulässig wäre.

Meta (Anzeigen)

Facebook (Soziales Netzwerk)

Instagram (Soziales Netzwerk)

WhatsApp (Messaging-Dienste)

Bote (Messaging-Dienste)

Meta-Marktplatz (Vermittlung)

Die Online-Shopping-Plattform von Facebook ist ein wichtiges Tor für kleine Einzelhändler und den Second-Hand-Markt.

Bytedance

Tick ​​Tack (Soziales Netzwerk)

Die Video-Sharing-App von ByteDance hat den Schwellenwert der Kommission für monatlich aktive Nutzer erreicht.

Microsoft

LinkedIn (Soziales Netzwerk)

Windows-PC-Betriebssystem (Betriebssystem)