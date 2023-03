Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

STOCKHOLM – Europese functionarissen wilden woensdag niets te maken hebben met berichten dat een pro-Oekraïense groep vorig jaar de aanvallen op de Nord Stream-gaspijpleidingen heeft uitgevoerd.

Hun boodschap: Geef ons deze informatie niet, en we raken er niet aan.

Een gezamenlijk Duits mediaonderzoek dat dinsdagavond werd gepubliceerd, wees erop dat Oekraïners mogelijk betrokken zijn geweest bij de onderwaterexplosies in de Oostzee. De New York Times ondersteunde de bevindingen in zijn eigen rapport, waarin stond dat Amerikaanse functionarissen soortgelijke inlichtingen hadden beoordeeld. De Oekraïense regering ontkende echter elke betrokkenheid en de rapporten brengen Kiev niet rechtstreeks in verband met de sabotage.

Als de beschuldigingen waar zijn, zouden ze de publieke steun voor Europa’s niet-aflatende steun aan Oekraïne kunnen schaden – met name in Duitsland, dat samen met Zweden en Denemarken de explosie onderzoekt. Maar ambtenaren hielden de mogelijkheid op afstand.

“Ik zou aarzelen om een ​​duidelijke analyse te geven”, zei de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius bij aankomst op een bijeenkomst van de EU-ministers van Defensie in Stockholm. “Ik wacht liever (om te zien) of het kan worden bewezen of niet.”

Die onwil was woensdag alomtegenwoordig. Zelfs degenen met verschillende opvattingen over de oorlog of uit verschillende regio’s waren het erover eens: het is te vroeg en het verhaal is te onduidelijk om conclusies te trekken.

“Ik heb geen feit(en)”, zei de Finse minister van Defensie Antti Kaikkonen, ook aan het woord toen hij in Stockholm aankwam. beter.”

De explosies van afgelopen september bliezen gaten in zowel Nord Stream 1-pijpleidingen als een van de twee Nord Stream 2-pijpleidingen, die waren aangelegd om Russisch aardgas naar Duitsland te transporteren.

Hoewel de exacte oorzaak van de explosies in september nog onbekend is, wordt algemeen aangenomen dat een opzettelijke aanval de schade heeft veroorzaakt. Rusland geeft het Westen de schuld van de explosies en roept de VN-Veiligheidsraad op om onafhankelijk onderzoek te doen.

Oekraïne heeft een ronde ontkenning afgegeven. “Dit is niet onze activiteit”, zei de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov woensdag in Stockholm.

Maar ondanks de beschuldigingen van Oekraïense betrokkenheid bij de nieuwe rapporten, wezen Amerikaanse functionarissen die door The New York Times werden aangehaald erop dat ze geen bewijs zagen dat de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, of zijn hoogste luitenants, betrokken waren bij de operatie. De krant zei echter dat dezelfde functionarissen de mogelijkheid open lieten dat de operatie “buiten de boeken” had kunnen worden uitgevoerd.

Afblijven

Op de vraag of de VS de inlichtingen die in het verhaal van The New York Times worden beschreven, hadden gedeeld met NAVO-bondgenoten, zei een hoge Europese diplomaat, die op voorwaarde van anonimiteit sprak om gevoelige zaken te bespreken, dat ze “geen informatie hadden gezien die in deze richting wees”.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bood weinig meer context tijdens een persconferentie in Stockholm | Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

Verschillende andere functionarissen, die ook spraken op voorwaarde van anonimiteit, voegden eraan toe dat de VS de informatie misschien gewoon niet met Europa hebben gedeeld. Sommigen speculeerden dat Duitse bronnen informatie naar de Amerikanen hadden gelekt.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bood woensdagochtend in Stockholm weinig meer aan.

“Wat we wel weten is dat er een aanval was op de Nord Stream-pijpleidingen, een daad van sabotage, maar we hebben niet kunnen vaststellen wie er achter zat”, zei hij. “Er lopen nationale onderzoeken en ik denk dat het goed is om te wachten tot die zijn afgerond voordat we er meer over zeggen.”

Zijn opmerking weergalmde de eerste reactie van top EU-diplomaat Josep Borrell, die dinsdagavond tegen POLITICO zei dat “onderzoeken naar de exacte omstandigheden nog gaande zijn in Zweden, Denemarken en Duitsland”, eraan toevoegend dat “zolang er onderzoeken lopen, we geen conclusies kunnen trekken ( enige) definitieve conclusie.”

Politieke terugslag begint

Ondertussen bagatelliseerden enkele van de meest uitgesproken aanhangers van Kiev de kwestie.

“Zijn die beschuldigingen bewezen? Ik denk dat Oekraïense functionarissen enkele opmerkingen hebben gemaakt’, zei de Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs woensdagochtend in een sms.

“In ieder geval”, voegde hij eraan toe, “zou dit geen enkele invloed moeten hebben op onze betrekkingen met Oekraïne, tot nu toe heb ik geen enkele bezorgdheid gehoord van mijn collega’s.”

Toen het nieuws dinsdag bekend werd, leken veel in Brussel gevestigde diplomaten verrast, hoewel ze weigerden commentaar te geven. Ambtenaren in Europese hoofdsteden beginnen mogelijke politieke schade in te schatten.

Sommigen waren er snel bij om elke impact te ontkennen: “Nee, ik denk niet dat het het vertrouwen tussen Oekraïne en Europa zou schaden”, zei een hoge Europese defensiefunctionaris die anoniem wilde blijven vanwege de gevoelige aard van het onderwerp.

Op de vraag of hij bang is dat het verhaal de EU-steun aan Oekraïne zou kunnen beïnvloeden, antwoordde Reznikov: “Ik maak me geen zorgen.”

Anderen benadrukten de implicaties die dergelijke beschuldigingen zouden kunnen hebben in Duitsland – de directe bestemming voor het gas van de pijpleidingen waar mensen vreesden voor een energiecrisis in de winter – en de noodzaak om te voorkomen dat het Kremlin in de kaart wordt gespeeld.

“Het lijkt de stemming niet te veranderen, nee – maar Berlijn is een vraagteken”, zei een EU-diplomaat die aan het defensiedossier werkt en eveneens sprak op voorwaarde van anonimiteit.

Een hoge EU-diplomaat waarschuwde ook “tegen het gevaar in de val te trappen van Russische verhalen”.

De bombshell-rapporten sloten niet uit dat de sabotage van de pijpleiding een valse vlag zou kunnen zijn om Oekraïne te besmeuren.