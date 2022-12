EU-Führungspaar schläft in getrennten Schlafzimmern – POLITICO

Paul Taylor ist mitwirkender Redakteur bei POLITICO.

Europas Führungsehepaar hat sich angewöhnt, in getrennten Schlafzimmern zu schlafen.

Frankreich und Deutschland werden sich nach 60 Jahren politischer Ehe, die für die Integration in die Europäische Union von zentraler Bedeutung war, nicht scheiden lassen. Tatsächlich planen sie immer noch eine Feier zum diamantenen Jubiläum ihres Elysée-Gründungsvertrags im Januar – aber dieses Mal könnte der Champagner sauer sein.

Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, die derzeitige Kluft zwischen Berlin und Paris zu verbergen, die in allen Bereichen von der Geopolitik über die Verteidigung, die Energiepolitik bis hin zu den öffentlichen Finanzen präsent ist. Und auch wenn es ein Klischee sein mag: Wenn der deutsch-französische Motor kaputt geht, geht in der EU nichts voran.

Tatsächlich sind die Beziehungen zwischen den Gründermächten so holprig, dass ein bilateraler Gipfel im November abgesagt werden musste – angeblich aus terminlichen Gründen, in Wirklichkeit aber, weil es kaum zu einer Einigung kommen würde. Ein Versuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, den Schaden bei einem kürzlichen Mittagessen in Paris zu begrenzen, machte die Sache nur noch schlimmer.

Mit den Gesprächen vertraute Quellen sagten, Scholz habe Macrons Vorschlag für einen gemeinsamen Besuch in China zurückgewiesen, um Präsident Xi Jinping eine geschlossene europäische Front zu präsentieren, wie es die beiden zuvor bei Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getan hatten. Der deutsche Staatschef flog dann alleine mit einer Gruppe von Industriellen nach Peking, die begierig darauf waren, Geschäftsabschlüsse zu erzielen, trotz des wachsenden Drucks aus Washington, die wirtschaftliche Abhängigkeit von dem kommunistischen Giganten zu verringern.

Frankreich und Deutschland haben beide Beschwerden über die Untreue und den Egoismus des jeweils anderen.

Berlin ist wütend, dass Frankreich sich nicht nur geweigert hat, eine bestehende Pipeline über die Pyrenäen zu verlängern, um dringend benötigtes Gas von Spanien nach Deutschland zu pumpen, sondern auch einen separaten Vertrag mit Madrid und Lissabon über eine neue Unterwasserpipeline abgeschlossen hat, um importiertes Gas und schließlich Wasserstoff zu liefern Barcelona nach Marseille. Dies trotz Scholz‘ öffentlichem Plädoyer für die schnellere MidCat-Lösung.

Noch tiefer gehen die Gräben in der Energiepolitik. Deutschland, das lange von russischem Gas abhängig war, verfolgt einen beschleunigten Übergang zu erneuerbaren Quellen mit importiertem Flüssigerdgas – hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten – als Übergangslösung. Dennoch kann Frankreich nicht widerstehen, Deutschland an die unklugen Entscheidungen zu erinnern, die es getroffen hat, Kernkraftwerke zu schließen und mehr Gaspipelines aus Russland zu bauen, während seine eigene Energiesicherheit hauptsächlich auf billiger, kohlenstofffreier Kernenergie basiert – abgesehen davon, dass viele ihrer Alterung Kraftwerke sind wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb, was Frankreich dazu zwingt, deutschen Strom zu importieren.

An der Verteidigungsfront ist Paris auch empört darüber, dass Deutschland, das in diesem Jahr einen 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds zur Aufrüstung seines maroden Militärs eingerichtet hat, einen Großteil des Geldes für US-Flugzeuge verschwendet und eine Reihe gemeinsamer deutsch-französischer Rüstungskooperationsprojekte blockiert hat. und Frankreich überrumpelt, indem es eine mitteleuropäische Raketenabwehrinitiative mit 14 Ländern außer Südeuropa startete.

„Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagte Shahin Vallée, Leiter des Programms Geoökonomie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. „Den Deutschen war nicht klar, wie sehr sie Frankreich beleidigt hatten, das sah, wie seine Position als politischer Führer in der europäischen Verteidigung in Rauch aufging, ersetzt durch ein deutsches Projekt, das auf US-amerikanischer und israelischer Technologie basiert.“

Berlin glaubt unterdessen, dass die Ursprünge der meisten seiner Spaltungen mit Paris vor der Ankunft von Scholz ‚Dreiparteienkoalition liegen – sie waren lange Zeit von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel unter den Teppich gekehrt worden. Sie zog es vor, Differenzen mit Macron und seinen Vorgängern zu überspielen, indem sie clevere diplomatische Formeln erfand, die die Dose gerade weit genug nach unten traten.

Vielleicht ja, aber Merkel die Schuld zu geben – die reflexartige Reaktion der Scholz-Regierung – wird nicht helfen, Europas marode Ehe zu reparieren.

„Wir haben Konflikte vermieden. Jetzt müssen wir echte Lösungen finden“, sagte eine hochrangige deutsche Quelle und wies auf das bevorstehende deutsch-französisch-spanische Luftkampfsystemprojekt und die Zukunft der Weltraumraketen Ariane 6 und 7 hin. In beiden Fällen fühlen sich der deutsche Gesetzgeber und die Industriellen zur Kasse gebeten, um die technologische Dominanz Frankreichs aufrechtzuerhalten.

„Die Franzosen weigern sich zu sehen, dass sie eine europäische Verteidigung mit einem ausschließlich französischen industriellen Rückgrat wollen“, sagte Vallée. „Die Deutschen weigern sich, offen zu sagen, was sie wollen. Sie blockieren die Dinge stillschweigend. Ein echter Kompromiss würde erfordern, dass Frankreich die Ressourcen, die es in (Militärflugzeughersteller) Dassault investiert hat, gemeinsam nutzt.“

In Sachen Finanzen will Frankreich, dass die EU gemeinsam mehr Geld leiht und den Ländern mehr Zeit gibt, die Staatsverschuldung zu reduzieren, während Deutschland eine strengere Haushaltsdisziplin mit einheitlicher Durchsetzung beibehalten will.

Der deutsch-französische Reflex, ausgehend von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, ist nach wie vor lebendig und lebendig. Minister und hochrangige Beamte verbringen Stunden damit, gemeinsame Positionen zu erreichen, die oft die Grundlage für EU-Kompromisse bilden. Es ist dieser qualvolle Prozess, der dazu beigetragen hat, die Rettungsmechanismen aufzubauen, die das Überleben der Eurozone vor einem Jahrzehnt während der Schuldenkrise sicherten, die die europäische Gemeinschaftswährung zu sprengen drohte.

Aber die EU-Osterweiterung hat nun dazu geführt, dass deutsch-französische Abkommen – selbst wenn sie geschmiedet werden können – weniger wahrscheinlich sind, einen Konsens unter den 27 zu erzielen. Dies wurde letztes Jahr deutlich, als Merkel und Macron der EU vorschlugen, einen Gipfel abzuhalten, um die Beziehungen zu Putin neu zu gestalten , vor seinem Einmarsch in die Ukraine. Polen und die baltischen Staaten leisteten lautstarken Widerstand, und die Idee wurde fallen gelassen.

An die Stelle der zerbrochenen deutsch-französischen Achse ist jedoch kein anderes EU-Führungsbündnis getreten. Eine kurze französisch-italienische Hochzeitsreise wurde durch den Sturz des EU-freundlichen Technokraten Mario Draghi und die Wahl der rechtsextremen Nationalistin Georgia Meloni zur Premierministerin unterbrochen.

Auch Polen und die baltischen Staaten haben versucht, das Ruder in die Hand zu nehmen, indem sie die moralische Oberhand beanspruchten, nachdem sie die EU vor Putins aggressiven imperialistischen Absichten gewarnt hatten. Aber diesem Bündnis fehlen das wirtschaftliche Gewicht und die politischen Verbindungen, um eine Führungsrolle zu übernehmen – nicht zuletzt, weil Warschaus konservativ-nationalistische Regierung für Recht und Gerechtigkeit (PiS) in der EU-Hundehütte sitzt, nachdem sie die Unabhängigkeit der Justiz mit Füßen getreten hat.

Auch ein deutsch-polnisches Bündnis wird undenkbar bleiben, solange PiS-Chef Jarosław Kaczyński de facto Polens Machthaber ist und 1,3 Billionen Dollar Reparationen für den Zweiten Weltkrieg fordert.

Das einzige andere Führungspaar, das die EU theoretisch vorantreiben könnte, ist das Tandem aus EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel – wenn sie nicht forsch in entgegengesetzte Richtungen strampeln würden. Aber die beiden sind in eine lang anhaltende Fehde verwickelt und weigern sich, Sprechnotizen miteinander zu teilen, wenn sie den Block bei internationalen Veranstaltungen vertreten.

US-Präsident Joe Biden hat die Nummer von der Leyen größtenteils zu der Nummer gemacht, die er anruft, wenn er mit Europa sprechen will. Aber ohne eine bessere deutsch-französische Verständigung wird sie zweifellos Schwierigkeiten haben, zu liefern.