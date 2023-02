Het fraudebestrijdingsbureau van de EU heeft een eenvoudige manier om corruptie bij het Europees Parlement te bestrijden: Let us in.

Terwijl het Parlement worstelt over hoe het zichzelf beter kan controleren te midden van het Qatargate-schandaal om invloed uit te oefenen, vertelde Ville Itälä, het hoofd van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, bekend als OLAF, aan POLITICO dat EU-wetgevers het voor de hand liggende negeren: OLAF.

Het agentschap heeft al volledige toegang in Brussel om fraude en corruptie te onderzoeken onder de duizenden man sterke EU-ambtenaren – iedereen van middenkaderpersoneel tot hoofd van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het kan zelfs bewijzen van crimineel gedrag aan andere autoriteiten overhandigen.

Maar als het om het Parlement gaat, terwijl OLAF onderzoek kan doen, houdt zijn jurisdictie vaak op bij de deur. Geen toegang tot kantoren. Niet naar laptops kijken.

“We hebben toegang tot het kantoor van de voorzitter van de Commissie en IT, maar niet tot de leden van het Europees Parlement”, klaagde Itälä in een interview met POLITICO. “Het Parlement geeft ons deze toegang niet.”

Het is een onderscheid gebaseerd op de immuniteit die EU-wetgevers genieten in Brussel. “We hebben dit vele malen met het Parlement besproken”, zei Itälä, maar het antwoord is altijd dat de immuniteit van EP-leden “zo sterk is dat OLAF geen toegang heeft.”

Itälä, een voormalige Finse minister van Binnenlandse Zaken die in een vorig leven zelf lid van het Europees Parlement was, verwierp deze mening. Zijn argument is dat wetgevers inderdaad immuniteit hebben voor strafrechtelijke onderzoeken, maar niet voor “onze administratieve onderzoeken, (het) is niet van toepassing.”

De immuniteit van EP-leden staat sinds december in de schijnwerpers, toen de autoriteiten een onderzoek onthulden naar de vraag of Qatar en Marokko op illegale wijze invloed in het parlement kochten. Drie huidige Europarlementariërs en een voormalig parlementslid zijn nu gearresteerd in de zaak. Voor de huidige wetgevers moest het parlement hun immuniteit opheffen voordat de politie kon intrekken.

De politie arresteerde ook een assistent van een EU-wetgever.

In theorie zouden deze assistenten voor OLAF gemakkelijker te onderzoeken moeten zijn. Maar Itälä zei dat de realiteit anders is.

“We hebben toegang tot hun kantoor en hun IT, maar het is niet zo eenvoudig”, zei hij. “Normaal gesproken hebben ze maar één kamer (en) dat is ook het MEP-kantoor.” En het kantoor van een Europarlementariër is natuurlijk een no-go zone. Laptoptoegang is ook beperkt, merkte Itälä op, als het EP-lid de laptop van een assistent heeft gebruikt.

Alle gedetineerde verdachten hebben wangedrag ontkend, behalve het voormalige EP-lid, Pier Antonio Panzeri, die toegaf dat hij wetgevers had omgekocht in een pleidooiovereenkomst.

Wat staat er in de documenten?

De persdienst van het Parlement verdedigde haar manier van omgaan met de immuniteit van leden van het Europees Parlement, met het argument dat de oprichtingsovereenkomst van OLAF uit 1999 en de huidige regelgeving “uitdrukkelijk stellen dat OLAF onderworpen is aan het protocol inzake immuniteiten”.

En, voegde het eraan toe, OLAF kan naar het Europees Openbaar Ministerie stappen, dat strafzaken vervolgt, als het van mening is dat een lid van het Europees Parlement zijn onschendbaarheid moet worden ontnomen.

De immuniteit van EP-leden staat sinds december in de schijnwerpers, toen de autoriteiten een onderzoek onthulden naar de vraag of Qatar en Marokko op illegale wijze invloed in het parlement kochten | Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

“Parlementaire immuniteit is geen persoonlijk voorrecht van een lid, maar een garantie dat een lid van het Europees Parlement zijn of haar mandaat vrijelijk kan uitoefenen en niet kan worden blootgesteld aan willekeurige politieke vervolging”, aldus het bureau in een verklaring.

Itälä ziet het, voorspelbaar, anders en merkt op dat het Parlement zelf in 1999 een besluit heeft genomen waarin het beloofde volledig mee te werken aan alle OLAF-onderzoeken. Die beslissing, zei hij, “zal ons de mogelijkheid geven om deze veranderingen in de goede richting te brengen.”

Het is een ongebruikelijke opzet voor OLAF, dat alleen op een paar andere gebieden met beperkingen wordt geconfronteerd, zoals met rechters bij de EU-rechtbanken in Luxemburg, of met bepaalde zaken van de Europese Centrale Bank.

Maar ondanks zijn beperkte toegang opent OLAF onderzoeken in het Parlement. Volgens cijfers van OLAF had ongeveer een derde van zijn onderzoeken binnen EU-instellingen tussen 2017 en 2021 (55 van de 151) betrekking op het Parlement. Van die 55 gevallen deed OLAF aanbevelingen in 38 gevallen, variërend van verzoeken om disciplinaire of gerechtelijke stappen tot het terugvorderen van verloren gegane gelden.

Itälä zei dat Qatargate een gelegenheid heeft gecreëerd voor zijn bureau om zijn relatie met het parlement opnieuw te beoordelen.

“Alles wordt besproken en ik denk dat het momentum om deze kwesties te bespreken nu is”, zei hij, wijzend op de besprekingen van het agentschap met het Parlement, onder meer met president Roberta Metsola en leden van de begrotingscommissie, “zijn zeer constructief en positief geweest. Maar natuurlijk zullen we in de toekomst zien wat de uitkomst zal zijn.”

Voor nu houdt Itälä hoop: “Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat (er) veranderingen zullen komen, want het is een kwestie van verantwoording afleggen aan (het) Europees Parlement.”

Metsola dringt aan op haar eigen reeks van 14 interne hervormingen om de parlementaire transparantie te verbeteren. Maar Itälä zei dat haar initiatieven, zoals het creëren van een afkoelingsperiode voor ex-leden die willen lobbyen, niet voldoende zijn.

“Ik verwelkom al deze 14 punten, het is een ontwikkeling naar een betere richting en een betere toekomst”, zei hij. “Maar ik zou graag zien dat er nog minstens één punt is om deze kwesties te verduidelijken” — OLAF toegang tot het Parlement.

Itälä had ook twijfels over een ander fraudebestrijdingsvoorstel dat de Commissie voor maart voorbereidt. Dit plan zou een overkoepelende ethische instantie van de EU creëren, mogelijk versterkt met de bevoegdheid om personeel te onderzoeken en sancties op te leggen.

Itälä benadrukte dat hij zich niet wil bemoeien met dat proces, maar waarschuwde voor dubbel werk.

“Ze zeggen dat ze tanden willen hebben voor dit ethische lichaam”, betoogde hij. “We kunnen die tanden zijn omdat we precies dat werk doen.”